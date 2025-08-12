Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Truth, il controverso social di Trump, ha qualche problema con l’AI che in più occasioni ha contraddetto le tesi del tycoon. Che sta succedendo sulla piattaforma

Di recente Truth, il social network di Donald Trump, ha accolto una nuova funzione di ricerca basata sull’intelligenza artificiale. L’opzionechiamata Truth Search AI è gestita da Perplexity ma, nonostante il suo obiettivo fosse quello di arricchire l’esperienza utente, il chatbot (ancora in versione beta) ha sollevato diverse polemiche perché le sue risposte, in certi casi, hanno contraddetto apertamente le posizioni politiche del fondatore della piattaforma.

Che problemi ha l’AI di Truth

I dubbi sulla reale efficienza del chatbot di Truth nascono da alcune risposte “particolari” su alcuni temi centrali per il discorso politico di Trump. Dalle analisi condotte, ad esempio, sono emerse alcune discrepanze come quelle sulle elezioni del 2020, con il chatbot che, in contrapposizione con la visione di Trump, ha definito infondate le tesi di brogli elettorali.

Sul tema dei dazi doganali, lo strumento AI ha affermato che questi rappresentano una tassa che ricade sui consumatori americani, una posizione che si scontra direttamente con la retorica del Presidente che, invece, li ha presentati come strumenti per proteggere l’economia nazionale.

Ma oltre a questo, le risposte più controverse sono emerse in relazione agli eventi del 6 gennaio 2021 al Campidoglio. A differenza della narrazione di Trump, che ha descritto i partecipanti come “patrioti” e gli eventi come una protesta pacifica, il chatbot ha utilizzato termini come “insurrezione” per definire gli incidenti, collegandoli esplicitamente alle “affermazioni infondate di Trump su una diffusa frode elettorale“.

Come evidente, dunque, le “opinioni” del chatbot vanno in netta contrapposizione rispetto a quelle di Trump, sostenendo tesi più ragionevoli di quelle dei sostenitori del Tycoon. Insomma, l’AI di Truth non sembra essere influenzata da questa “ondata di patriottismo” che sempre più spesso degenera verso forme di estremismo davvero pericolose.

L’AI non si piega all’ideologia

Questo episodio risulta particolarmente significativo, soprattutto se visto alla luce delle recenti dichiarazioni di Trump contro l’intelligenza artificiale definita come “woke”. Circa un mese prima del lancio di Truth Search AI, infatti, Trump aveva firmato un ordine esecutivo per promuovere “lo sviluppo distrumenti AI alla ricerca della verità, neutrali e privi di “giudizi di parte o ideologici”.

Ciò che sta accadendo su Truth, però, dimostra ancora quanto è complesso cercare di orientare il pensiero di un chatbot secondo linee guida ideologiche. In questo caso specifico, in base al set di dati utilizzati da Perplexity per l’addestramento del modello AI, è chiaro che il tool si sta comportando in modo opposto rispetto alle aspettativa; tuttavia, questo solleva molti interrogativi sull’integrazione dell’AI nelle piattaforme social e sulla capacità di tali strumenti di mantenere una presunta neutralità, specialmente in contesti fortemente polarizzati.

Per il momento, non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali sulla questione da Trump e dal suo staff, vedremo se il tycoon continuerà a perseguire questa idea della “ricerca della verità tramite l’AI” o se, invece, deciderà di lasciare Truth in mano ai suoi sostenitori e alle loro opinioni.