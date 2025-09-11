Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Camilo Concha/Shutterstock

In Sintesi

In base a un’indagine di Politico, Apple sta modificando l’addestramento dei suoi servizi AI per evitare di parlare di temi “sensibili” o “controversi”.

Tra i temi a rischio ci sono questioni sociali, geopolitiche e figure aziendali, riflettendo una strategia volta a evitare polemiche e proteggere l’immagine dell’azienda.

Secondo un’indagine condotta della rivista Politico e ripubblicata anche da Roland Quandt su WinFuture, Apple ha iniziato a modificare l’addestramento dei propri servizi di intelligenza artificiale. La decisione sembra essere stata presa per “allinearsi con la visione politica dell’amministrazione statunitense” di Donald Trump.

Stando a quanto condiviso, queste modifiche, rifletterebbero un ampliamento della lista di argomenti considerati “controversi”, con l’obiettivo di modellare le risposte del futuro chatbot di Apple.

Che cosa sta succedendo all’AI di Apple

Secondo alcuni documenti, forniti da Transperfect, un’azienda partner di Apple, pare che le linee guida per i “data engineer” sono state aggiornate a marzo 2025. Le modifiche principali riguardano la gestione di temi come diversità, uguaglianza e inclusione, che sono stati classificati come “argomenti controversi“.

Da quello che sappiamo, queste nuove direttive influenzano anche il modo in cui l’IA risponde a quesiti su argomenti sensibili, tra cui le vaccinazioni, le opinioni dei sostenitori di Trump e la stessa Apple.

Una parte significativa delle linee guida aggiornate sembra avere come obiettivo proteggere il colosso di Cupertino e, se necessario, a limitare le risposte su argomenti che potrebbero essere visti in modo negativo.

Entrano a pieno diritto nella lista degli argomenti off-limits, temi geopolitici come Gaza e zone di guerra come Crimea, Ucraina, Taiwan e Kashmir. A questo, però, si aggiungono anche figure chiave dell’azienda come il CEO Tim Cook e i suoi vicepresidenti, oltre a Steve Jobs e, ovviamente, il Presidente Trump e il suo staff, tutti contrassegnati come argomenti “controversi” o “sensibili”.

Inoltre, i documenti trapelati suggeriscono anche che Apple sia disposta a implementare una forma di censura e a imporre dei “limiti agli argomenti” per rispettare le normative statali, specialmente in paesi con restrizioni severe come la Cina. I dipendenti sono tenuti a specificare quali argomenti dovrebbero ricevere risposte evasive o essere classificati come “controversi” per conformarsi a queste direttive.

Perché Apple sta cambiando la sua AI

Appare evidente che queste modifiche mostrano chiaramente il tentativo messo di Apple di navigare in un contesto politico e sociale complesso, dove c’è bisogno di calibrare le risposte dei propri sistemi di intelligenza artificiale per evitare controversie e tutelare l’immagine aziendale.

Il Presidente Trump e la sua Amministrazione sono molto attenti ai temi tecnologici e, sin dai tempi della “partnership” con Elon Musk, alcuni argomenti erano considerati un tabù da Grok e quindi trattati in modo piuttosto evasivo.

Naturalmente, non c’è modo di sapere quante di queste informazioni sono vere e se, davvero, Apple Intelligence arriverà sul mercato in questa forma “castrata” (oltretutto, la cosa potrebbe non riguardare l’Europa); tuttavia fa riflettere il fatto che un prodotto destinato all’utilizzo di massa, debba essere soggetto a limitazioni del genere, con la possibilità oltretutto di vanificarne l’efficacia e l’attendibilità.