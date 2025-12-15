AI e mani bioniche, la tecnologia migliora la qualità delle protesi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Gli scienziati vogliono usare l’AI per rendere le mani bioniche più simili a una mano reale, garantendo fluidità nei movimenti e un utilizzo semplice e intuitivo

aboutstock/Shutterstock

In Sintesi

Le mani bioniche moderne sono sofisticate, ma fino al 50% degli amputati non le usa a causa della loro difficoltà d’uso nella vita quotidiana e della mancanza di rapidi riflessi automatici e feedback sensoriali.

Un team di esperti ha integrato sensori di pressione e prossimità nella mano bionica e un controller basato sull’AI che elabora i dati in tempo reale per regolare in modo dinamico la forza e il movimento delle dita.

Le moderne mani bioniche hanno ormai raggiunto livelli di sofisticazione notevoli, avvicinandosi alle mani naturali in termini di destrezza, libertà e potenzialità meccaniche. Nonostante questo, però, una parte significativa degli amputati (fino a circa il 50%) decide di non utilizzarle.

Il problema non è tanto ciò che le mani bioniche sanno fare, ma quanto sia difficile usarle nella vita quotidiana. La tecnologia c’è, ma l’esperienza d’uso resta, per molti, frustrante e innaturale.

Perché le mani bioniche non funzionano

Secondo gli esperti, il principale limite delle mani bioniche attuali è legato alla loro complessità di controllo. A differenza degli arti naturali, che sfruttano un sistema estremamente raffinato di riflessi automatici e feedback sensoriali, le protesi richiedono all’utente un’attenzione costante e uno sforzo cognitivo elevato.

Azioni apparentemente banali, come afferrare un bicchiere di carta senza schiacciarlo o stringere un oggetto che sta scivolando, sono in realtà il risultato di processi neurali rapidissimi. Nella mano naturale, “sensori” microscopici presenti sulla pelle inviano segnali al cervello che, nel giro di 60-80 millisecondi, regolano la forza della presa in modo del tutto inconscio. Le mani bioniche commerciali, invece, non dispongono di questa rapidità e ogni movimento deve essere deliberatamente controllato.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, il controllo delle protesi avviene tramite sistemi poco intuitivi. Alcuni modelli si affidano ad applicazioni che permettono di selezionare prese predefinite e di regolare manualmente la forza degli attuatori. Altri utilizzano l’elettromiografia, traducendo i segnali elettrici dei muscoli residui in comandi.

Anche questa soluzione, però, presenta limiti evidenti e mantenere una presa stabile significa contrarre i muscoli in modo estremamente preciso e costante. Un compito che richiede concentrazione continua e che rende l’uso prolungato della protesi stancante e poco naturale.

Cosa può fare l’intelligenza artificiale

Per superare questi limiti, un team di esperti ha preso una mano bionica già esistente e ne hanno modificato le dita, integrando sensori di pressione e di prossimità rivestiti in silicone. In questo modo, la protesi è in grado di percepire la distanza dagli oggetti e di misurare con precisione la forza applicata durante la presa.

I dati raccolti dai sensori vengono elaborati da un controller basato sull’intelligenza artificiale, che regola in tempo reale il movimento delle articolazioni e la forza esercitata. Attraverso migliaia di movimenti ripetuti il sistema è stato addestrato a riconoscere oggetti diversi e a scegliere automaticamente il tipo di presa più adatto. Il risultato è una mano che si adatta in modo dinamico all’oggetto che ha davanti, con ogni dito che si muove in maniera indipendente e coerente, replicando schemi di presa più simili a quelli naturali.

L’elemento davvero innovativo del progetto non è solo l’autonomia della presa, ma il modo in cui questa autonomia viene gestita. A differenza di precedenti tentativi, in cui l’utente doveva attivare o disattivare manualmente il controllo automatico, il team ha scelto un modello di controllo condiviso con l’intelligenza artificiale lavora in background, senza imporsi sull’utente che resta sempre al comando. L’AI interviene solo per rendere l’azione più stabile, fluida e sicura.

Dal laboratorio alla vita reale

I primi test condotti mostrano risultati incoraggianti ma i ricercatori sono consapevoli dei limiti attuali. Finora, la mano bionica assistita dall’IA è stata testata esclusivamente in ambienti controllati, con oggetti e scenari studiati ad hoc. Il prossimo passo sarà portare questa tecnologia nelle case delle persone, confrontandosi con la complessità e l’imprevedibilità del mondo reale.

Al momento, insomma, queste protesi non sono ancora paragonabili a un arto naturale. Tuttavia, ogni miglioramento incrementale può fare una differenza concreta nella qualità della vita degli amputati.

L’obiettivo finale è ambizioso: integrare intelligenza artificiale, sensori avanzati e interfacce neurali in un’unica mano bionica, pronta per studi clinici su larga scala e, in prospettiva, per l’ingresso sul mercato. La strada è ancora lunga, ma l’idea di creare interfacce collaborative è quella più realistica che, in futuro, potrà rendere qualsiasi protesi come un’estensione naturale del corpo umano.