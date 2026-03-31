Kodak, promo sulla fotocamera istantanea con stampante e fogli inclusi

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Fotocamera istantanea facile e divertente con stampa 4Pass, app Bluetooth e formati 5,3x8,6 cm: oggi è in sconto del 31% su Amazon.

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Caccia all’offerta per la KODAK Mini Shot 2 Retro, la fotocamera istantanea dal fascino vintage che unisce scatto e stampa in un unico dispositivo. Su Amazon è proposta con uno sconto del 31% e puoi accedervi direttamente da questo link all’offerta. È pensata per essere semplice e divertente da usare: convince soprattutto per la qualità delle stampe inviate dallo smartphone tramite app, mentre l’obiettivo integrato resta più basilare. Il bundle include 8 fogli più una confezione da 30 fogli, così puoi iniziare subito a stampare i tuoi ricordi.

Apprezzata per il design curato e la facilità d’uso, questa soluzione è ideale come regalo e per chi desidera portare a casa scatti istantanei con costi di stampa contenuti. L’app dedicata rende l’esperienza immediata e piacevole, con strumenti pratici per personalizzare le foto prima della stampa.

KODAK Mini Shot 2 Retro

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KODAK Mini Shot 2 Retro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta su Amazon porta KODAK Mini Shot 2 Retro a 109,99€ con uno sconto del 31%. Un prezzo accessibile per una fotocamera istantanea che punta tutto sulla qualità della stampa e sulla semplicità d’uso. Puoi raggiungere l’offerta da questo link diretto.

Il pacchetto include 8 fogli più una confezione da 30 fogli, così inizi a stampare fin da subito senza pensieri. Una proposta che strizza l’occhio a chi cerca un dispositivo pronto all’uso, perfetto per feste, viaggi e momenti da condividere.

KODAK Mini Shot 2 Retro

KODAK Mini Shot 2 Retro: le caratteristiche tecniche

Mini Shot 2 Retro è una soluzione 2‑in‑1: fotocamera istantanea + stampante fotografica integrata. Oltre a scattare, consente di stampare direttamente dallo smartphone via Bluetooth ed è compatibile con iPhone, iPad e Android. Le stampe sono in formato 5,3 × 8,6 cm, perfette per album, scrapbooking e ricordi da portare sempre con sé.

Il vero punto di forza è la tecnologia di stampa 4Pass, che stratifica i colori e applica una laminazione protettiva per ottenere foto impermeabili e anti‑impronte, pensate per durare oltre 100 anni. Puoi scegliere il look che preferisci, con bordo o senza bordo, per dare un tocco personale a ogni scatto.

L’app Kodak Photo Printer aggiunge funzioni di realtà aumentata, filtri, cornici ed effetti bellezza per personalizzare le immagini prima della stampa. Inoltre, i costi sono studiati per essere competitivi: acquistando il pacchetto stampante + carta si può arrivare a risparmi significativi rispetto ad altre soluzioni casalinghe. In sintesi, una fotocamera immediata, divertente e pratica, che dà il meglio di sé quando abbini lo scatto dallo smartphone alla stampa istantanea.

KODAK Mini Shot 2 Retro