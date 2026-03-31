Libero
OFFERTE

Kodak, promo sulla fotocamera istantanea con stampante e fogli inclusi

Fotocamera istantanea facile e divertente con stampa 4Pass, app Bluetooth e formati 5,3x8,6 cm: oggi è in sconto del 31% su Amazon.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Kodak, promo sulla fotocamera istantanea con stampante e fogli inclusi Amazon

Caccia all’offerta per la KODAK Mini Shot 2 Retro, la fotocamera istantanea dal fascino vintage che unisce scatto e stampa in un unico dispositivo. Su Amazon è proposta con uno sconto del 31% e puoi accedervi direttamente da questo link all’offerta. È pensata per essere semplice e divertente da usare: convince soprattutto per la qualità delle stampe inviate dallo smartphone tramite app, mentre l’obiettivo integrato resta più basilare. Il bundle include 8 fogli più una confezione da 30 fogli, così puoi iniziare subito a stampare i tuoi ricordi.

Apprezzata per il design curato e la facilità d’uso, questa soluzione è ideale come regalo e per chi desidera portare a casa scatti istantanei con costi di stampa contenuti. L’app dedicata rende l’esperienza immediata e piacevole, con strumenti pratici per personalizzare le foto prima della stampa.

KODAK Mini Shot 2 Retro

KODAK Mini Shot 2 Retro

109,99 €159,99 € -50,00 € (31%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

KODAK Mini Shot 2 Retro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta su Amazon porta KODAK Mini Shot 2 Retro a 109,99€ con uno sconto del 31%. Un prezzo accessibile per una fotocamera istantanea che punta tutto sulla qualità della stampa e sulla semplicità d’uso. Puoi raggiungere l’offerta da questo link diretto.

Il pacchetto include 8 fogli più una confezione da 30 fogli, così inizi a stampare fin da subito senza pensieri. Una proposta che strizza l’occhio a chi cerca un dispositivo pronto all’uso, perfetto per feste, viaggi e momenti da condividere.

KODAK Mini Shot 2 Retro

KODAK Mini Shot 2 Retro

109,99 €159,99 € -50,00 € (31%)

KODAK Mini Shot 2 Retro: le caratteristiche tecniche

Mini Shot 2 Retro è una soluzione 2‑in‑1: fotocamera istantanea + stampante fotografica integrata. Oltre a scattare, consente di stampare direttamente dallo smartphone via Bluetooth ed è compatibile con iPhone, iPad e Android. Le stampe sono in formato 5,3 × 8,6 cm, perfette per album, scrapbooking e ricordi da portare sempre con sé.

Il vero punto di forza è la tecnologia di stampa 4Pass, che stratifica i colori e applica una laminazione protettiva per ottenere foto impermeabili e anti‑impronte, pensate per durare oltre 100 anni. Puoi scegliere il look che preferisci, con bordo o senza bordo, per dare un tocco personale a ogni scatto.

L’app Kodak Photo Printer aggiunge funzioni di realtà aumentata, filtri, cornici ed effetti bellezza per personalizzare le immagini prima della stampa. Inoltre, i costi sono studiati per essere competitivi: acquistando il pacchetto stampante + carta si può arrivare a risparmi significativi rispetto ad altre soluzioni casalinghe. In sintesi, una fotocamera immediata, divertente e pratica, che dà il meglio di sé quando abbini lo scatto dallo smartphone alla stampa istantanea.

KODAK Mini Shot 2 Retro

KODAK Mini Shot 2 Retro

109,99 €159,99 € -50,00 € (31%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Gatti Seregno

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963