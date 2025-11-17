Kodak, in sconto la stampante portatile Mini 2 Retro con kit compreso

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Offerta sulla stampante fotografica 4PASS con connessione Bluetooth e app dedicata. Include 38 fogli, stampa 5,3x8,6 cm a colori vividi e resistenti

Se cerchi una stampante fotografica portatile pratica e divertente, la KODAK Mini 2 Retro è oggi protagonista di un’interessante offerta su Amazon con sconto del 24%. Facile da usare con lo smartphone, regala stampe nitide dai colori realistici e convince per il buon rapporto qualità-prezzo. Puoi scoprire i dettagli direttamente qui: offerta Amazon.

Compatta e pronta all’uso, arriva in bundle con 38 fogli così da iniziare subito a stampare ricordi e piccoli album. L’app dedicata rende l’esperienza immediata e creativa, con funzioni che permettono di personalizzare le foto in pochi tocchi e condividerle al volo.

KODAK Mini 2 Retro

KODAK Mini 2 Retro: prezzo, offerta e sconto Amazon

La KODAK Mini 2 Retro è proposta a 75,73€ con sconto del 24%. Tradotto in pratica, il risparmio è di circa 24 euro rispetto al prezzo di listino, un’occasione interessante per chi vuole entrare nel mondo delle mini stampanti fotografiche senza spendere troppo. Il valore del pacchetto cresce ulteriormente grazie alla dotazione di 38 fogli inclusi.

Un’opportunità da considerare per portarsi a casa una soluzione compatta e immediata per stampare i momenti più belli direttamente dallo smartphone, a un prezzo complessivamente accessibile per la categoria.

KODAK Mini 2 Retro

KODAK Mini 2 Retro: le caratteristiche tecniche

Il cuore del prodotto è la tecnologia 4PASS, che stampa a strati con laminazione per ottenere foto impermeabili e a prova di impronte, pensate per durare nel tempo (fino a oltre 100 anni). La risoluzione arriva a 300 dpi, ideale per il formato tascabile. È possibile scegliere tra stampe con bordo o senza bordo, così da valorizzare sia lo stile retrò sia l’immagine a pieno formato.

La stampa misura 5,3×8,6 cm su carta fotografica lucida, mentre l’app Kodak Photo Printer offre funzioni creative con AR, filtri, cornici e strumenti di bellezza. La connessione è tramite Bluetooth con compatibilità Android e iOS, quindi basta lo smartphone per iniziare. Compatta (7,6 × 12,7 × 2,5 cm) e leggera (200 g), è semplice da portare in borsa. Nella confezione sono previste le cartucce per iniziare subito a stampare.

