Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

I koala a rischio estinzione sono ormai una delle immagini più tristi della crisi ambientale che colpisce l’Australia. A peggiorare una situazione già compromessa dalla perdita di habitat e dall’urbanizzazione, negli ultimi anni si è aggiunta un’epidemia di clamidia che minaccia seriamente la sopravvivenza della specie. Ora, però, la ricerca scientifica ha fatto un passo avanti: è stato approvato un vaccino contro la clamidia nei koala, e potrebbe diventare lo strumento decisivo per fermare il declino di questo animale simbolo.

Una malattia che decima le popolazioni selvatiche

La clamidia nei koala è causata da un ceppo diverso rispetto a quello che colpisce gli esseri umani, ma non per questo meno devastante. La malattia si trasmette soprattutto attraverso il contatto diretto e l’accoppiamento, provocando infezioni dolorose, problemi agli occhi che possono portare alla cecità e, soprattutto, infertilità.

Non si tratta solo di un problema di salute individuale: nelle colonie selvatiche dell’Australia orientale il tasso di infezione può raggiungere il 70%, rendendo la riproduzione quasi impossibile e condannando intere popolazioni locali alla scomparsa.

Le cure disponibili finora erano basate sugli antibiotici, ma proprio queste terapie si sono rivelate un’arma a doppio taglio. I farmaci, infatti, eliminano anche i batteri intestinali fondamentali per digerire le foglie di eucalipto, il cibo principale dei koala, e ciò può condurre alla morte per malnutrizione. Non stupisce, quindi, che la clamidia sia considerata una delle principali cause della riduzione della popolazione di koala in Australia, responsabile di circa metà dei decessi registrati in natura.

La speranza arriva da un vaccino

Un team di ricercatori dell’Università della Sunshine Coast ha sviluppato un vaccino contro la clamidia nei koala dopo oltre dieci anni di studi e sperimentazioni sul campo. I test, condotti su centinaia di esemplari selvatici, hanno mostrato risultati molto incoraggianti: la probabilità di sviluppare i sintomi si riduce notevolmente e la mortalità cala di oltre il 60%. Per questo, le autorità australiane hanno deciso di approvarne la distribuzione, aprendo la strada a una campagna di immunizzazione senza precedenti.

L’obiettivo è cominciare dalle cliniche veterinarie e dagli ospedali per la fauna selvatica, dove arrivano i koala più fragili, per poi estendere il programma alle popolazioni libere. Il progetto è ambizioso e costoso, perché catturare e vaccinare gli animali in natura richiede tempo, risorse e personale altamente qualificato. Tuttavia, i ricercatori sperano di ottenere fondi adeguati per offrire il vaccino gratuitamente e trasformare così una sperimentazione in una concreta misura di salvataggio dei koala.

Non basta un vaccino: serve proteggere l’habitat

Se la clamidia rappresenta oggi il pericolo più immediato, non è l’unico fattore che spinge i koala al rischio estinzione. La perdita di habitat dovuta al disboscamento, agli incendi e all’avanzare delle città rimane una minaccia costante. Senza alberi di eucalipto in cui nutrirsi e ripararsi, nessun vaccino può garantire la sopravvivenza a lungo termine della specie.

Il governo australiano lo sa bene e ha recentemente annunciato nuove iniziative, come la creazione del Great Koala National Park, una vasta area protetta che dovrebbe ospitare più di 12.000 koala e, al tempo stesso, salvaguardare oltre cento altre specie minacciate. Interventi di questo tipo, uniti a programmi di monitoraggio e ripristino degli ecosistemi, sono indispensabili per garantire che le future generazioni possano continuare a vedere i koala in natura.

Una sfida per la scienza e per la società

La battaglia contro l’estinzione dei koala è diventata un simbolo della lotta globale per la tutela della biodiversità. Salvare questa specie non significa soltanto proteggere un animale tenero e amato, ma anche preservare un equilibrio ecologico che riguarda molte altre forme di vita.

Il vaccino contro la clamidia nei koala è un passo avanti storico, ma sarà efficace solo se accompagnato da politiche ambientali coraggiose e da un impegno collettivo a difendere gli habitat naturali.

Forse il futuro dei koala a rischio estinzione non è ancora scritto. La scienza ha dimostrato che esiste un piano concreto per ridurre l’impatto della malattia e dare tempo a queste popolazioni di riprendersi. Ora resta da vedere se l’Australia e il mondo sapranno cogliere l’occasione e trasformare la speranza in realtà.