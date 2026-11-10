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Le truffe Klarna sfruttano finte comunicazioni ufficiali per rubare gli account: come riconoscere il phishing e cosa fare se si è cliccato

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Una campagna di phishing imita le comunicazioni di Klarna e, con l’urgenza di una verifica entro 24 ore, induce a visitare una falsa pagina di accesso.

La truffa sottrae prima il codice OTP ricevuto via email e poi quello inviato via SMS, consentendo agli aggressori di prendere il controllo dell’account.

Per proteggersi occorre verificare mittenti e siti, evitare link sospetti, formare gli utenti e valutare gli indicatori di compromissione sui sistemi di sicurezza.

Sul sito italiano di Klarna, il servizio svedese che permette di pagare a rate gli acquisti online, è comparso da qualche tempo un avviso per i clienti: il messaggio mette in guardia da email, SMS e telefonate che usano il nome dell’azienda per ottenere dati personali e credenziali di accesso.

Klarna ha deciso di sensibilizzare gli utenti visto il moltiplicarsi delle segnalazioni non solo di chi usa il servizio, ma anche di autorità ed esperti di sicurezza, in Italia e in Svizzera. Le truffe usano pretesti diversi e hanno lo stesso obiettivo: entrare nell’account della vittima e usarlo al suo posto.

Klarna

Le campagne di phishing a nome di Klarna

Una delle segnalazioni più importanti di quest’anno è quella del CSIRT dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha diffuso un alert su una campagna di phishing che imita le notifiche dell’azienda. La mail chiede di verificare i dati di pagamento collegati all’account, dando come tempo massimo 24 ore. Secondo il messaggio, chi non lo fa rischia il blocco di alcune funzioni, compresi i piani di pagamento rateali.

Secondo altre fonti, le versioni successive hanno cambiato il “pretesto” e mantenuto lo schema: a fine agosto la polizia svizzera ha descritto una mail che annuncia un ordine confermato e fermo in attesa di spedizione, da sbloccare aggiornando il metodo di pagamento con un vistoso pulsante.

Un’altra variante, circolata in Italia durante l’estate, ha come oggetto Re: Pagamento in attesa – Aggiorna ora. In tutti i casi, non dovrebbe sorprenderci, ma la grafica riprende con cura logo, colori e impaginazione delle comunicazioni ufficiali.

Uno schema che, chi ci segue, conosce già perché contraddistingue moltissime truffe, da Booking a Vodafone, passando per Tim, MioDottore e PagoPA: l’obiettivo è rendere affidabile la comunicazione e rendere “sicuro” l’aspetto della mail, in modo tale che chi la apre non la distingua da quella vera.

Come funziona il furto dei codici OTP?

Andando al sodo, il passaggio più pericoloso arriva dopo il clic. Il pulsante porta a una pagina di accesso falsa, molto simile a quella di Klarna, che chiede l’indirizzo email o il numero di telefono legato all’account. Mentre la vittima li inserisce, i truffatori usano gli stessi dati per tentare l’accesso al sito vero.

A quel punto Klarna invia alla vittima un codice OTP a sei cifre, la password monouso che serve a confermare l’identità. Il codice è vero e arriva dai canali ufficiali, per email o via SMS, e la pagina falsa chiede di trascriverlo. Nella campagna segnalata dall’ACN i codici richiesti sono due, prima quello via email e poi quello via SMS.

Dopo l’inserimento l’attaccante completa l’accesso e prende il pieno controllo dell’account, mentre alla vittima compare un messaggio di errore su un codice scaduto, pensato per non destare sospetti.

Il meccanismo aggira la verifica in due passaggi, che protegge l’account solo finché i codici restano nelle mani del titolare. Un codice di Klarna ricevuto senza aver chiesto di accedere è quindi un segnale d’allarme: qualcuno sta provando a entrare con i dati della vittima, e quel codice va tenuto per sé.

I segnali per riconoscere una mail falsa

Ma come verificare che la mail ricevuta è davvero una truffa? Il primo controllo riguarda il mittente. Il nome visualizzato si può scrivere a piacere, quindi va letto l’indirizzo completo: le comunicazioni legittime di Klarna arrivano dai domini ufficiali dell’azienda.

Nella mail riportata dall’ACN del “Pagamento in attesa”, per esempio, il nome mostrato era “Klarnna Se rvizio clienti”, con una n di troppo e uno spazio fuori posto. L’indirizzo reale apparteneva a un ente regionale del Perù, con ogni probabilità una casella violata e sfruttata per superare i filtri antispam.

Altri indizi tipici sono il saluto generico, come “Ciao Cliente” al posto del nome, e le scadenze strette. Lo stesso vale per i riquadri rassicuranti. In quella campagna un box verde con il lucchetto ricordava che Klarna non chiede mai la password via email: la frase è vera e serve ad abbassare la guardia, perché la password viene poi raccolta sul sito clone.

Anche l’indirizzo della pagina dice molto. Quella segnalata dall’ACN girava su un dominio romeno senza alcun legame con l’azienda, mentre l’accesso ufficiale passa dall’app o da app.klarna.com. Nel dubbio conviene ignorare il link e digitare l’indirizzo nel browser.

Va tenuta d’occhio, infine, una casella che si riempie all’improvviso di spam. Alcuni truffatori la inondano di messaggi inutili per nascondere le notifiche vere di Klarna o della banca su accessi e acquisti in corso, per cui in quei casi la posta va controllata con attenzione.

Cosa fare se si è cliccato sul link?

Chi ha inserito i propri dati sulla pagina falsa deve cambiare subito la password di Klarna e quella di ogni altro servizio in cui usa le stesse credenziali, entrando dall’app o dal sito ufficiale. Poi conviene controllare nell’account se compaiono acquisti o piani di pagamento sconosciuti.

Se i truffatori hanno ottenuto anche i dati della carta, la prima telefonata va fatta alla banca, che può bloccarla e verificare gli addebiti. Chi ha un conto Klarna deve invece rivolgersi al servizio clienti dell’azienda. In entrambi i casi l’accaduto va denunciato alla Polizia Postale, conservando mail, SMS e screenshot.

Ricordiamo che Klarna raccoglie le segnalazioni con un modulo nella pagina dedicata a phishing e truffe, che viene monitorato senza risposte individuali. Le mail sospette si possono inoltrare a phishing@klarna.com, meglio come allegato oppure come file .eml, che in Gmail si scarica dalla voce “Mostra originale”. Per i messaggi su WhatsApp servono il numero del mittente e gli screenshot della conversazione. Per le telefonate bisogna indicare numero, data, ora, durata e richieste ricevute.