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Il bundle che comprende le telecamere blink Outdoor 4 e blink Mini 2K+ è in offerta con uno sconto dell'80%. Sistema di videosorveglianza economico e facile da installare.

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Quando non sei in casa, la preoccupazione è sempre la stessa: sapere se fuori e dentro l’abitazione è tutto sotto controllo, senza affidarsi a impianti complicati o costosi. In questo momento su Amazon il kit Videocamera Blink Outdoor 4 + Videocamera Mini 2K+ è proposto con uno sconto dell’80%, portando il prezzo a soli 24,99€ per un sistema di sorveglianza completo.

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Questo kit combina una videocamera esterna senza fili, alimentata a batteria con autonomia fino a due anni, e una videocamera interna Mini 2K+ plug‑in con risoluzione elevata e visione notturna a colori. Insieme consentono di monitorare l’ingresso, il giardino e le stanze principali direttamente dall’app Blink sullo smartphone, con visione live, audio bidirezionale chiaro e funzionalità smart pensate per avvisi più precisi e meno falsi allarmi.

Videocamera Blink Outdoor 4 + Mini 2K+ in offerta su Amazon: sconto dell’80%

Il bundle con Videocamera Blink Outdoor 4 + Videocamera Mini 2K+ è oggi disponibile su Amazon con uno sconto dell’80%, a soli 24,99€. Considerando che parliamo di un sistema completo per interni ed esterni con modulo di sincronizzazione di base incluso, il rapporto tra dotazione e prezzo è particolarmente vantaggioso rispetto a molte soluzioni della stessa fascia che offrono una sola videocamera o meno funzioni smart.

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Approfitta ora dell’offerta sul kit Blink Outdoor 4 e Mini 2K+

Il sistema di videosorveglianza Blink con la videocamera esterna a lunga autonomia e la Mini 2K+ ad alta risoluzione

Se vuoi rendere più sicura casa, il vero ostacolo spesso è trovare una soluzione che copra sia esterni che interni senza cablaggi complicati e con gestione semplice da smartphone.

Copertura completa interni/esterni : la Blink Outdoor 4 è pensata per l’esterno, mentre la Mini 2K+ si occupa degli ambienti interni. Insieme permettono di controllare gli accessi e ciò che accade in casa dall’app Blink, anche quando sei lontano.

: la Blink Outdoor 4 è pensata per l’esterno, mentre la Mini 2K+ si occupa degli ambienti interni. Insieme permettono di controllare gli accessi e ciò che accade in casa dall’app Blink, anche quando sei lontano. Autonomia fino a due anni all’esterno : la videocamera esterna funziona con pile AA al litio incluse, con durata fino a due anni. Non serve passare cavi o pensare continuamente alla ricarica, ideale per chi vuole installare e dimenticarsi della manutenzione.

: la videocamera esterna funziona con pile AA al litio incluse, con durata fino a due anni. Non serve passare cavi o pensare continuamente alla ricarica, ideale per chi vuole installare e dimenticarsi della manutenzione. Video 2K con zoom 4x e visione notturna a colori : la Mini 2K+ offre una risoluzione elevata e zoom 4x per non perdere i dettagli, anche di notte grazie alla visione notturna a colori. Utile per riconoscere volti, oggetti o piccoli movimenti negli ambienti interni.

: la Mini 2K+ offre una risoluzione elevata e zoom 4x per non perdere i dettagli, anche di notte grazie alla visione notturna a colori. Utile per riconoscere volti, oggetti o piccoli movimenti negli ambienti interni. Live View e audio bidirezionale : da qualsiasi luogo puoi vedere in diretta cosa succede e parlare tramite il microfono e l’altoparlante integrati. La Mini 2K+ integra anche la cancellazione del rumore per conversazioni più chiare, ad esempio con chi suona alla porta.

: da qualsiasi luogo puoi vedere in diretta cosa succede e parlare tramite il microfono e l’altoparlante integrati. La Mini 2K+ integra anche la cancellazione del rumore per conversazioni più chiare, ad esempio con chi suona alla porta. Rilevazione di movimento avanzata : la Blink Outdoor 4 integra una rilevazione di movimento ottimizzata a doppia zona. Con un piano d’abbonamento Blink (venduto separatamente) ottieni avvisi intelligenti su persone e veicoli, riducendo le notifiche inutili.

: la Blink Outdoor 4 integra una rilevazione di movimento ottimizzata a doppia zona. Con un piano d’abbonamento Blink (venduto separatamente) ottieni avvisi intelligenti su persone e veicoli, riducendo le notifiche inutili. Archiviazione flessibile dei filmati : grazie alla prova gratuita di 30 giorni del piano d’abbonamento Blink puoi salvare nel cloud gli eventi registrati e conservarli fino a 30 giorni, con spazio di archiviazione illimitato incluso nel periodo di prova.

: grazie alla prova gratuita di 30 giorni del piano d’abbonamento Blink puoi salvare nel cloud gli eventi registrati e conservarli fino a 30 giorni, con spazio di archiviazione illimitato incluso nel periodo di prova. Integrazione con il videcitofono Blink: associando la Mini 2K+ a un Videocitofono Blink (venduto separatamente) puoi usarla come campanello plug‑in, così ricevi avvisi in tempo reale quando qualcuno è alla porta.

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FAQ La videocamera Blink Outdoor 4 richiede un collegamento alla corrente? No, la Blink Outdoor 4 funziona con pile AA al litio incluse e può arrivare fino a due anni di autonomia senza cablaggio. La videocamera Mini 2K+ registra anche di notte? Sì, la Blink Mini 2K+ offre visione notturna a colori, così puoi controllare gli ambienti interni anche al buio. Posso salvare e rivedere i filmati delle videocamere Blink? Sì, con il piano d’abbonamento Blink hai una prova gratuita di 30 giorni per archiviare gli eventi nel cloud fino a 30 giorni. Posso usare la Blink Mini 2K+ come campanello interno? Sì, abbinandola a un Videocitofono Blink (venduto separatamente) puoi ricevere avvisi in tempo reale quando qualcuno è alla porta.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.