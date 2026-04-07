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Se cerchi un upgrade rapido alla sicurezza domestica, il kit Videocitofono cablato + Videocamera interna (2a gen.) della Ring è oggi protagonista di un forte ribasso su Amazon. Grazie a uno sconto del 44% lo porti a casa a un prezzo davvero interessante.

La proposta unisce in un unico pacchetto un videocitofono cablato per l’ingresso e una telecamera interna HD pensata anche per monitorare gli animali domestici. Una soluzione semplice per chi desidera controllo costante degli accessi e degli ambienti di casa, con l’affidabilità del marchio Ring di Amazon. Nel bundle è inclusa anche la prova gratuita di 30 giorni di Ring Protect, per iniziare subito senza pensieri.

Ring Videocitofono cablato + Videocamera interna (2a gen.)

Ring Videocitofono cablato + Videocamera interna, i dettagli della promo

L’offerta porta il prezzo del kit Ring a 49,99€, con uno sconto del 44%: il risparmio è di circa 39,28€. Per un kit composto da due dispositivi complementari è un’occasione da cogliere al volo, ideale per avviare o ampliare il proprio ecosistema di sicurezza smart in modo accessibile.

La promo è attiva su Amazon e consente di mettere in sicurezza ingresso e ambienti interni con una spesa contenuta, sfruttando la sinergia tra videocitofono e telecamera interna in un unico pacchetto firmato Ring.

Le caratteristiche tecniche del kit di videosorveglianza in offerta

Il cuore del pacchetto è il Videocitofono cablato (Video Doorbell Wired), una soluzione fissa e affidabile per presidiare l’ingresso di casa. A completare l’offerta c’è la Videocamera interna (Indoor Cam 2a gen.), pensata per il controllo degli ambienti e ideale anche per tenere d’occhio gli animali domestici.

La telecamera interna offre riprese HD via Wi‑Fi, mentre il videocitofono cablato garantisce alimentazione stabile all’accesso principale. Il kit è proposto dal brand Ring di Amazon e include la prova gratuita di 30 giorni di Ring Protect, così da iniziare subito con l’ecosistema previsto dal produttore.

Ring Videocitofono cablato + Videocamera interna (2a gen.)