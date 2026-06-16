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Tenere sotto controllo casa, giardino o ingresso senza lavori, cavi o installazioni complesse è una delle esigenze più sentite da chi viaggia spesso o è fuori tutto il giorno. Il kit Videocamera esterna 2K+ + Videocamera Mini 2K+ di Blink risponde proprio a questo bisogno e oggi è proposto con uno sconto del 76%, portando il prezzo a soli 34,99€ per un intero sistema di sorveglianza smart.

Videocamera esterna 2K+ + Videocamera Mini 2K+

Questo bundle unisce una videocamera esterna 2K+ senza fili di nuova generazione, pensata per monitorare l’area fuori casa con immagini nitide anche con poca luce, e una videocamera Mini 2K+ con alimentatore plug-in, compatta e sempre attiva all’interno. Entrambe puntano su una resa video più definita, colori più fedeli e un audio bidirezionale migliorato che rende le conversazioni a distanza molto più naturali, il tutto con funzioni smart opzionali basate su intelligenza artificiale per distinguere persone e veicoli.

Videocamere Blink 2K+ in offerta: sconto del 76%, sistema completo a 34,99€

Il bundle Blink che include Videocamera esterna 2K+ (ultimo modello) e Videocamera Mini 2K+ (ultimo modello) scende a 34,99€ grazie a uno sconto del 76%, un prezzo particolarmente aggressivo per un kit con una videocamera esterna senza fili e una interna plug-in entrambe in risoluzione 2K. Parliamo di un sistema di sicurezza smart dal costo decisamente inferiore rispetto a molti altri prodotti con caratteristiche analoghe nella stessa fascia.

La soluzione di videosorveglianza con la risoluzione 2K e l’audio ottimizzato

Questo kit è pensato per chi vuole una copertura video completa tra esterno e interno senza rinunciare alla qualità delle immagini e dell’audio. Ecco come le sue funzioni possono incidere in positivo sulla gestione quotidiana della sicurezza domestica:

Videocamera esterna 2K+ senza fili : essendo un modello di nuova generazione, offre un’esperienza visiva e audio migliorata all’esterno, permettendoti di controllare ingresso, giardino o cortile senza passare cavi.

: essendo un modello di nuova generazione, offre un’esperienza visiva e audio migliorata all’esterno, permettendoti di controllare ingresso, giardino o cortile senza passare cavi. Risoluzione video 2K nitida : i dettagli come targhe, volti e oggetti sono più riconoscibili grazie a fotogrammi più definiti, utile per rivedere con precisione ciò che è accaduto.

: i dettagli come targhe, volti e oggetti sono più riconoscibili grazie a fotogrammi più definiti, utile per rivedere con precisione ciò che è accaduto. Visione a colori a luce bassa : sfrutta la sola illuminazione ambientale per mantenere i colori anche quando la luce scarseggia, passando alla visione a infrarossi in bianco e nero solo quando necessario, così il controllo è più chiaro anche di sera.

: sfrutta la sola illuminazione ambientale per mantenere i colori anche quando la luce scarseggia, passando alla visione a infrarossi in bianco e nero solo quando necessario, così il controllo è più chiaro anche di sera. Videocamera Mini 2K+ compatta con alimentatore plug-in : pensata per gli ambienti interni, resta sempre alimentata e attiva, offrendo video più nitidi e audio migliore in uno spazio molto ridotto, ideale per salotto, ingresso o studio.

: pensata per gli ambienti interni, resta sempre alimentata e attiva, offrendo video più nitidi e audio migliore in uno spazio molto ridotto, ideale per salotto, ingresso o studio. Visione notturna a colori con faretto LED sulla Mini 2K+: l’illuminatore integrato permette di vedere in modo chiaro anche al buio, rendendo più semplice identificare chi entra in casa o si muove nelle stanze.

sulla Mini 2K+: l’illuminatore integrato permette di vedere in modo chiaro anche al buio, rendendo più semplice identificare chi entra in casa o si muove nelle stanze. Audio bidirezionale con cancellazione del rumore : puoi parlare con chi si trova in casa o fuori dalla porta con voci più chiare, riducendo i rumori di fondo e rendendo la comunicazione più naturale.

: puoi parlare con chi si trova in casa o fuori dalla porta con voci più chiare, riducendo i rumori di fondo e rendendo la comunicazione più naturale. Notifiche intelligenti basate sull’intelligenza artificiale: con il piano di abbonamento Blink opzionale, il sistema può distinguere persone e veicoli, riducendo i falsi allarmi e avvisandoti solo quando conta davvero.

In sintesi, puoi portarti a casa il Videocamera esterna 2K+ + Videocamera Mini 2K+ a soli 34,99€, ottenendo un sistema di sicurezza completo che copre sia l’esterno sia l’interno dell’abitazione con immagini 2K e funzioni smart evolute.

Videocamera esterna 2K+ + Videocamera Mini 2K+

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Videocamera esterna 2K+ + Videocamera Mini 2K+, approfitta subito di questa offerta lampo al 76% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ La videocamera esterna Blink 2K+ funziona senza fili? Sì, la Videocamera esterna 2K+ è una videocamera di sicurezza smart senza fili pensata per l’uso esterno. Che qualità video offrono le videocamere Blink 2K+ di questo kit? Entrambe le videocamere del kit offrono una risoluzione video 2K pensata per dettagli più nitidi e colori migliori. La visione notturna è a colori sulle videocamere Blink 2K+? La videocamera esterna 2K+ offre visione a colori in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la Mini 2K+ ha visione notturna a colori con faretto LED. Il sistema supporta notifiche intelligenti con rilevazione di persone e veicoli? Sì, con un piano di abbonamento Blink opzionale ricevi notifiche intelligenti per persone e veicoli.