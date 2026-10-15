Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il kit Bosch Professional 18V a batteria con trapano, martello perforatore e smerigliatrice è in offerta con sconto del 41%.

Amazon

Quando i lavori in casa o in cantiere iniziano a farsi seri, avere utensili diversi e poco potenti rischia di farti perdere tempo ed energie. Con il Bosch Professional 18V System Combo kit a batteria puoi invece coprire foratura, percussione e taglio in un colpo solo, approfittando di uno sconto del 41% che rende questo set professionale molto più accessibile.

Bosch Professional 18V System Combo kit 559,99 € -41% 944,18 € Risparmi 384,19 € Acquista su Amazon

Il kit combina un trapano-avvitatore con percussione compatto ma potente, un martello perforatore studiato per ridurre l’affaticamento nei lavori più impegnativi e una smerigliatrice angolare veloce per taglio e sbavatura. Il sistema a batteria condiviso ottimizza autonomia e praticità, mentre la dotazione con tre batterie da 4,0Ah, caricabatterie e borsa degli attrezzi ti permette di metterti subito al lavoro senza acquisti aggiuntivi.

Bosch Professional 18V System Combo kit in offerta: sconto del 41% sul set completo

Su Amazon il Bosch Professional 18V System Combo kit a batteria è proposto a 559,99€ con uno sconto del 41% sul prezzo di listino. Considerando che include tre utensili professionali, tre batterie GBA 4.0Ah, caricabatteria GAL 18V-40 e borsa degli attrezzi, il prezzo è particolarmente competitivo per chi cerca un set completo nella fascia 18V.

Amazon

Approfitta ora dell’offerta sul Bosch Professional 18V System Combo kit

Il kit Bosch con il trapano brushless, il martello perforatore leggero e la smerigliatrice compatta

Se ti capita spesso di passare da piccoli interventi domestici a lavori più strutturati su muratura e metallo, avere tre utensili coordinati e alimentati dallo stesso sistema a batteria semplifica l’organizzazione e riduce gli stop forzati.

Trapano-avvitatore con percussione GSB 18V-45 : la coppia massima di 45 Nm e i 1.900 giri/min ti aiutano a forare e avvitare rapidamente anche su materiali duri, mentre il mandrino in metallo da 13 mm assicura un trasferimento di coppia efficiente per punte e accessori più impegnativi.

: la coppia massima di 45 Nm e i 1.900 giri/min ti aiutano a forare e avvitare rapidamente anche su materiali duri, mentre il mandrino in metallo da 13 mm assicura un trasferimento di coppia efficiente per punte e accessori più impegnativi. Motore brushless : l’assenza di spazzole riduce usura e manutenzione, migliorando l’efficienza energetica e garantendo maggiore durata nel tempo, ideale se usi gli utensili con continuità.

: l’assenza di spazzole riduce usura e manutenzione, migliorando l’efficienza energetica e garantendo maggiore durata nel tempo, ideale se usi gli utensili con continuità. Design compatto del trapano : la lunghezza testa di soli 174 mm e la clip da cintura rendono più agevole lavorare in spazi ristretti, in altezza o su scale, avendo l’utensile sempre a portata di mano.

: la lunghezza testa di soli 174 mm e la clip da cintura rendono più agevole lavorare in spazi ristretti, in altezza o su scale, avendo l’utensile sempre a portata di mano. Martello perforatore GBH 18V-22 : struttura compatta, leggera ed ergonomica con baricentro ben bilanciato, pensata per ridurre la fatica soprattutto nelle forature a soffitto e nelle operazioni prolungate su calcestruzzo.

: struttura compatta, leggera ed ergonomica con baricentro ben bilanciato, pensata per ridurre la fatica soprattutto nelle forature a soffitto e nelle operazioni prolungate su calcestruzzo. KickBack Control e Vibration Control : i sistemi di gestione dei sobbalzi e delle vibrazioni migliorano il controllo dell’utensile e limitano l’impatto su mani e braccia, aumentando comfort e sicurezza durante l’uso.

: i sistemi di gestione dei sobbalzi e delle vibrazioni migliorano il controllo dell’utensile e limitano l’impatto su mani e braccia, aumentando comfort e sicurezza durante l’uso. Smerigliatrice angolare GWS 18V-8 : offre una potenza paragonabile a un modello a filo da 800 W, così puoi affrontare con più rapidità taglio di tondini, lamiera, PVC e piastrelle, oltre alle classiche operazioni di sbavatura su metallo leggero.

: offre una potenza paragonabile a un modello a filo da 800 W, così puoi affrontare con più rapidità taglio di tondini, lamiera, PVC e piastrelle, oltre alle classiche operazioni di sbavatura su metallo leggero. Autonomia ottimizzata : la gestione efficiente della batteria permette di completare più lavorazioni con meno ricariche, riducendo le interruzioni nei cantieri e nei lavori fai da te.

: la gestione efficiente della batteria permette di completare più lavorazioni con meno ricariche, riducendo le interruzioni nei cantieri e nei lavori fai da te. Compatibilità AMPShare : le batterie e il caricabatteria sono compatibili con l’ecosistema Bosch Professional 18V e con molti altri utensili AMPShare, così puoi ampliare gradualmente il tuo parco macchine usando lo stesso parco batterie.

: le batterie e il caricabatteria sono compatibili con l’ecosistema Bosch Professional 18V e con molti altri utensili AMPShare, così puoi ampliare gradualmente il tuo parco macchine usando lo stesso parco batterie. Dotazione Amazon Exclusive: tre batterie GBA 4.0Ah, caricabatteria GAL 18V-40 e borsa degli attrezzi inclusa ti permettono di trasportare e organizzare l’intero set, pronto all’uso fin da subito senza ulteriori spese.

Bosch Professional 18V System Combo kit 559,99 € -41% 944,18 € Risparmi 384,19 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta subito del Bosch Professional 18V System Combo kit in offerta lampo: verifica ora disponibilità e sconto finché durano le scorte.

FAQ Cosa include il Bosch Professional 18V System Combo kit? Il kit comprende trapano-avvitatore con percussione GSB 18V-45, martello perforatore GBH 18V-22, smerigliatrice GWS 18V-8, tre batterie GBA 4.0Ah, caricabatteria GAL 18V-40 e borsa degli attrezzi. Le batterie del kit Bosch Professional 18V sono compatibili con altri utensili? Sì, le batterie e il caricabatteria sono compatibili con il Bosch Professional 18V System e con molti utensili della partnership AMPShare. Che tipo di lavori posso fare con la smerigliatrice GWS 18V-8 inclusa nel kit? La smerigliatrice è adatta a taglio di tondini, lamiera, PVC, piastrelle e alla sbavatura di metallo leggero, offrendo prestazioni paragonabili a un modello a filo da 800 W. Il martello perforatore GBH 18V-22 è comodo per lavorare a soffitto? Sì, è compatto, leggero ed ergonomico con baricentro bilanciato e sistemi KickBack Control e Vibration Control per ridurre fatica e sobbalzi anche nelle forature a soffitto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.