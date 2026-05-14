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Ring Intercom e Indoor Camera Plus sono in offerta con il 68% di sconto: una soluzione completa per citofono smart e videosorveglianza. Approfittane ora.

Amazon

L’offerta su Amazon dedicata al Ring Intercom di Amazon + Ring Indoor Camera Plus è una di quelle da segnare in agenda se vuoi rendere più smart e sicuro l’ingresso di casa con una spesa contenuta. Il bundle è proposto a 44,99€ con un sconto del 68%, una cifra davvero aggressiva per avere in un colpo solo controllo sul citofono e una videocamera da interno connessa.

Ring Intercom di Amazon + Ring Indoor Camera Plus

Questo kit punta a semplificare la gestione degli accessi e a offrire maggiore tranquillità quotidiana. Con Ring Intercom puoi parlare con chi suona al portone e aprire l’ingresso direttamente dallo smartphone, mentre la Ring Indoor Camera Plus ti consente di tenere d’occhio gli ambienti interni quando non sei a casa. Il sistema di accesso digitale, l’integrazione con Alexa e l’attenzione alla sicurezza dei dati rendono questa soluzione ideale per chi vive in condominio, sia in affitto sia in proprietà.

Ring Intercom di Amazon + Ring Indoor Camera Plus in offerta su Amazon: sconto del 68%

Su Amazon il bundle Ring Intercom di Amazon + Ring Indoor Camera Plus scende a 44,99€ grazie a uno sconto del 68% rispetto al prezzo di listino, posizionandosi tra le soluzioni più interessanti della sua fascia per rapporto tra funzionalità smart e costo d’ingresso. In molti casi, singoli dispositivi per citofono intelligente o sola videosorveglianza arrivano a cifre superiori, mentre qui hai un pacchetto completo con controllo accessi e monitoraggio interno a un prezzo molto più accessibile.

Si tratta di un’offerta che punta a portare l’ecosistema Ring anche in appartamenti in affitto, con installazione non invasiva e la possibilità di portare con sé il dispositivo in caso di trasloco. Non mancano i vantaggi legati allo shopping su Amazon come tempi di consegna rapidi, soprattutto per chi sfrutta i benefici dell’abbonamento Prime, e la tutela tipica dell’e-commerce in fase di acquisto e gestione del prodotto. Se ti interessa una soluzione combinata e semplice da usare, il Ring Intercom di Amazon + Ring Indoor Camera Plus è disponibile con uno sconto del 68%.

Il sistema Ring per la casa smart con l’accesso senza chiavi e il controllo da remoto

Il cuore di questo kit è il Ring Intercom, pensato per modernizzare il vecchio citofono senza interventi strutturali. Una volta installato, puoi parlare con i visitatori e aprire l’ingresso dell’edificio ovunque tu sia, direttamente dall’app su smartphone, grazie all’audio bidirezionale. Questo ti permette di far entrare familiari, amici o corrieri anche quando non sei fisicamente in casa, riducendo il rischio di perdere consegne importanti.

Un altro punto forte è l’accesso senza chiavi: al posto delle chiavi tradizionali puoi generare chiavi ospite virtuali per persone di fiducia, come familiari, addetti alle pulizie o caregiver, impostando orari specifici e revocando l’accesso in qualsiasi momento dall’app Ring. L’integrazione con Alexa aggiunge la comodità dei comandi vocali per rispondere al citofono o aprire il portone a mani libere quando hai le mani occupate in casa.

Sul fronte sicurezza, il sistema sfrutta più livelli di crittografia e un controllo puntuale degli accessi, caratteristiche che puntano a garantire maggiore tranquillità 24 ore su 24. L’installazione è pensata per essere rapida sia in abitazioni in affitto sia di proprietà, senza modificare in modo permanente il citofono esistente. Il design rimovibile permette inoltre di portare con sé l’interfono smart e la videocamera quando cambi casa, rendendo questo kit una soluzione flessibile e duratura.

Ring Intercom di Amazon + Ring Indoor Camera Plus

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