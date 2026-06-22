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Quando non sei in casa, la preoccupazione per ingressi, cancelli e giardini aumenta: basta un pacco lasciato fuori posto o un visitatore inatteso per farti sentire vulnerabile. Con uno sconto dell’81% puoi mettere al sicuro l’esterno della tua abitazione con il kit Videocamera Blink Outdoor 4 con Videocitofono Blink, un pacchetto completo di videosorveglianza gestibile direttamente dall’app sullo smartphone, senza bisogno di lavori o cablaggi complessi. Scopri qui lo sconto dell’81% e valuta se fa al caso tuo.

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Il kit unisce una videocamera da esterno e un videocitofono in un unico ecosistema, così puoi monitorare il perimetro e controllare chi suona alla porta dalla stessa app. La visione in HD con visione notturna a infrarossi mantiene le immagini nitide di giorno e di notte, mentre l’audio bidirezionale ti consente di parlare con i visitatori ovunque tu sia. L’installazione è rapida perché completamente wireless e le pile AA al litio fornite garantiscono fino a due anni di autonomia su entrambi i dispositivi: monti il sistema e te ne dimentichi per molto tempo.

Videocamera Blink Outdoor 4 con videocitofono in offerta: sconto dell’81%

La promozione attuale rende il pacchetto di sicurezza domestica Blink particolarmente interessante: il Videocamera Blink Outdoor 4 con Videocitofono Blink è proposto a 24,99€, con uno sconto dell’81% rispetto al prezzo di listino, una cifra insolita per un sistema completo con videocamera esterna e videocitofono. Per chi cerca una soluzione efficace e dal costo contenuto, questo kit si colloca tra le opzioni più accessibili della sua categoria, senza rinunciare a funzioni come la visione in HD, gli avvisi di movimento in tempo reale e l’integrazione con Alexa. Grazie al prezzo così aggressivo, puoi iniziare a costruire un ecosistema di sicurezza partendo da un investimento minimo, valutando poi eventuali espansioni in futuro.

La videocamera per esterni con l’audio bidirezionale e la visione notturna

Chi teme intrusioni, furti di pacchi o visite inattese ha bisogno di una soluzione che permetta di controllare ogni movimento e interagire con chi si presenta alla porta, senza complicazioni tecniche. Il kit Blink nasce proprio per semplificare questo scenario e offre diversi vantaggi concreti nella vita quotidiana.

Pacchetto di sicurezza domestica completo : videocamera esterna e videocitofono lavorano insieme, così controlli sia il perimetro sia l’ingresso principale dall’unica app Blink, riducendo al minimo notifiche e sistemi diversi da gestire.

: videocamera esterna e videocitofono lavorano insieme, così controlli sia il perimetro sia l’ingresso principale dall’unica app Blink, riducendo al minimo notifiche e sistemi diversi da gestire. Visione HD a figura intera con infrarossi : vedere i visitatori "dalla testa ai piedi" e avere immagini chiare anche di notte ti aiuta a riconoscere persone, corrieri o sconosciuti con un colpo d’occhio, aumentando il senso di controllo.

: vedere i visitatori "dalla testa ai piedi" e avere immagini chiare anche di notte ti aiuta a riconoscere persone, corrieri o sconosciuti con un colpo d’occhio, aumentando il senso di controllo. Audio bidirezionale chiaro : puoi parlare con chi suona, dare indicazioni ai corrieri o far credere di essere in casa anche quando sei lontano, scoraggiando eventuali malintenzionati.

: puoi parlare con chi suona, dare indicazioni ai corrieri o far credere di essere in casa anche quando sei lontano, scoraggiando eventuali malintenzionati. Autonomia fino a due anni con pile AA al litio : niente cavi, niente prese da cercare e pochissima manutenzione, ideale se vuoi installare la videocamera in punti difficili da raggiungere.

: niente cavi, niente prese da cercare e pochissima manutenzione, ideale se vuoi installare la videocamera in punti difficili da raggiungere. Rilevazione di movimento ottimizzata : la videocamera esterna 4 utilizza una doppia zona di rilevamento per inviare avvisi mirati ogni volta che qualcuno entra nell’area controllata, così riduci al minimo le false notifiche e ti concentri solo sugli eventi importanti.

: la videocamera esterna 4 utilizza una doppia zona di rilevamento per inviare avvisi mirati ogni volta che qualcuno entra nell’area controllata, così riduci al minimo le false notifiche e ti concentri solo sugli eventi importanti. Installazione senza fili in pochi minuti : grazie ai kit di montaggio inclusi puoi fissare videocamera e videocitofono senza interventi professionali, rendendo questo sistema adatto anche a chi è in affitto.

: grazie ai kit di montaggio inclusi puoi fissare videocamera e videocitofono senza interventi professionali, rendendo questo sistema adatto anche a chi è in affitto. Integrazione con Alexa e archiviazione nel cloud: con l’abbonamento Blink opzionale puoi salvare gli eventi nel cloud, mentre con Alexa puoi vedere la live view, rispondere alla porta e gestire il sistema con i comandi vocali, rendendo l’esperienza ancora più comoda.

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FAQ La videocamera Blink Outdoor 4 funziona senza fili? Sì, sia la videocamera esterna sia il videocitofono sono completamente wireless e funzionano a pile. Quanto durano le batterie della videocamera Blink Outdoor 4? Le pile AA al litio fornite possono garantire fino a due anni di autonomia su entrambi i dispositivi. Posso vedere e parlare con chi suona al videocitofono Blink dallo smartphone? Sì, tramite l’app Blink puoi vedere la live view in HD, ricevere avvisi e parlare con i visitatori con audio bidirezionale. Il kit Blink Outdoor 4 è compatibile con Alexa? Sì, puoi collegarlo ad Alexa per vedere i video in diretta, rispondere alla porta e controllare il sistema con la voce.