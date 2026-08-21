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Quando non sei in casa è difficile tenere sotto controllo chi suona alla porta o cosa fanno gli animali domestici in salotto. Con il bundle Ring Videocitofono cablato e Videocamera interna (Indoor Cam 2a gen.) puoi risolvere entrambi i problemi in un colpo solo: oggi questo pacchetto è proposto con uno sconto del 41%, per portarti a casa un sistema di sicurezza domestica completo a un prezzo molto più accessibile.

Ring Videocitofono cablato (Video Doorbell Wired) + Videocamera interna (Indoor Cam 2a gen.) di Amazon 64,98 € -41% 109,98 € Risparmi 45,00 € Acquista su Amazon

Il kit unisce un videocitofono cablato per monitorare l’ingresso di casa e una telecamera interna HD perfetta anche per tenere d’occhio gli animali domestici: puoi controllare chi si avvicina alla porta e, allo stesso tempo, verificare in tempo reale cosa succede nelle stanze principali. La presenza di una videocamera interna dedicata rende il bundle particolarmente adatto a chi vuole un primo impianto di sorveglianza semplice da gestire e pensato per l’uso quotidiano. È incluso anche un periodo di prova di 30 giorni di Ring Protect, per testare le funzioni cloud avanzate senza costi iniziali.

Ring Videocitofono cablato e videocamera interna in sconto del 41%

Questo bundle Ring propone un sistema di videosorveglianza HD completo per esterno e interno a un prezzo di 64,98€, grazie a uno sconto del 41% rispetto al listino. Con una cifra contenuta ottieni sia il videocitofono cablato per l’ingresso sia la videocamera interna 2a generazione, una combinazione che di solito richiede l’acquisto separato di più dispositivi e un investimento maggiore nella stessa fascia di prodotto.

Il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante per chi vuole iniziare a costruire una casa smart basata sull’ecosistema Ring e Amazon, con la possibilità di monitorare la porta e una stanza interna con immagini HD e gestione da remoto. A questo prezzo puoi portarti a casa il Ring Videocitofono cablato (Video Doorbell Wired) + Videocamera interna (Indoor Cam 2a gen.) senza sforare il budget tipico di un singolo dispositivo di fascia media.

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Approfitta ora del bundle Ring Videocitofono cablato

Il kit Ring per la sicurezza domestica con la videocamera interna HD e il videocitofono cablato

Se vuoi sentirti più tranquillo quando sei fuori casa, un bundle che unisce videocitofono e telecamera interna è una soluzione immediata per controllare accessi e ambienti principali con un solo acquisto.

Videocitofono cablato (Video Doorbell Wired) : avere il citofono con videocamera ti permette di vedere chi suona alla porta e monitorare l’ingresso in tempo reale, scoraggiando visite indesiderate e migliorando la sicurezza della famiglia.

: avere il citofono con videocamera ti permette di vedere chi suona alla porta e monitorare l’ingresso in tempo reale, scoraggiando visite indesiderate e migliorando la sicurezza della famiglia. Videocamera interna (Indoor Cam 2a gen.) : una telecamera interna HD dedicata è ideale per controllare gli animali domestici quando non sei a casa o verificare cosa succede in salotto e nelle zone più delicate dell’abitazione.

: una telecamera interna HD dedicata è ideale per controllare gli animali domestici quando non sei a casa o verificare cosa succede in salotto e nelle zone più delicate dell’abitazione. Integrazione in un unico ecosistema : usare videocitofono e telecamera della stessa marca semplifica gestione e notifiche, così controlli tutto dall’app in modo più intuitivo rispetto a dispositivi di produttori diversi.

: usare videocitofono e telecamera della stessa marca semplifica gestione e notifiche, così controlli tutto dall’app in modo più intuitivo rispetto a dispositivi di produttori diversi. Ring Protect 30 giorni di prova gratuita: il periodo di prova ti consente di sperimentare le funzioni cloud e capire se il servizio aggiuntivo fa davvero al caso tuo, senza impegni immediati.

Ring Videocitofono cablato (Video Doorbell Wired) + Videocamera interna (Indoor Cam 2a gen.) di Amazon 64,98 € -41% 109,98 € Risparmi 45,00 € Acquista su Amazon

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Ring Videocitofono cablato + Videocamera interna, approfitta ora dell’offerta lampo al 41% fino a esaurimento scorte.

FAQ Cosa include il bundle Ring Videocitofono cablato + Videocamera interna? Il bundle comprende un videocitofono Ring Video Doorbell Wired e una videocamera interna Ring Indoor Cam 2a gen. in risoluzione HD. Il Ring Videocitofono cablato funziona anche come normale campanello di casa? Sì, è un videocitofono che sostituisce il campanello tradizionale permettendo di vedere chi suona e monitorare l’ingresso in tempo reale. La videocamera interna Ring è adatta per controllare gli animali domestici? Sì, la Indoor Cam HD 2a gen. è pensata anche per osservare gli animali domestici quando non sei a casa. Cosa offre la prova gratuita di 30 giorni di Ring Protect? Consente di testare per 30 giorni le funzioni cloud avanzate del servizio Ring Protect senza costi iniziali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.