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Sconto del 61% e prezzo a 59,99€. Ultimo modello con video 2K e visione a colori a luce bassa: occasione da cogliere subito.

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Grande occasione per chi cerca un sistema di sorveglianza semplice e affidabile: il kit Blink unisce la Videocamera esterna 2K+ all’Videocitofono supplementare, offrendo controllo completo fuori casa a un prezzo super. In questo momento è disponibile con uno sconto del 61%, una promo che rende l’acquisto particolarmente conveniente senza dover rinunciare alla praticità del wireless e alla semplicità d’uso.

Blink Videocamera esterna 2K+ + Videocitofono supplementare

Questo kit punta tutto su qualità dell’immagine e fruibilità quotidiana: la videocamera offre risoluzione 2K per cogliere più dettagli e colori più fedeli, e garantisce visione a colori a luce bassa prima di passare agli infrarossi in bianco e nero. Il videocitofono di nuova generazione integra video in HD a figura intera e visione notturna, mentre l’audio bidirezionale consente di parlare e ascoltare dall’app Blink, così accogli ospiti e controlli consegne anche quando sei fuori casa.

Blink Videocamera esterna 2K+ + Videocitofono in offerta: sconto del 61%

L’offerta è tra le più interessanti del momento: parliamo di uno sconto del 61% che porta il prezzo a 59,99€ per il sistema da 1 videocamera, colore bianco. Se stai valutando un setup essenziale ma completo per l’esterno, questa promo abbassa la soglia di ingresso in modo netto rispetto al listino.

Per chi desidera massimizzare il risparmio, la promozione è già attiva e il prezzo è aggiornato: in questa fase puoi portarti a casa il Blink Videocamera esterna 2K+ + Videocitofono supplementare a soli 59,99€. Se stai allestendo un primo impianto o vuoi ampliare un ecosistema Blink esistente, il rapporto qualità/prezzo è particolarmente favorevole.

La videocamera Blink con la risoluzione 2K e la visione a colori a luce bassa

Cuore del kit è la videocamera esterna wireless di nuova generazione: la risoluzione 2K mette in evidenza trame e bordi per leggere dettagli cruciali della scena, mentre la visione a colori a luce bassa mantiene immagini più naturali prima di passare agli infrarossi in bianco e nero quando l’illuminazione cala.

Il videocitofono supplementare completa l’esperienza con video in HD a figura intera e visione notturna, così controlli pacchi e visite in qualsiasi condizione. L’audio bidirezionale integrato e l’app Blink permettono di interagire in tempo reale, ricevere notifiche e gestire comodamente ingressi e perimetro domestico. Un set essenziale, senza fili e pronto a migliorare la sicurezza del tuo ingresso con immagini nitide e un controllo a portata di smartphone.

Blink Videocamera esterna 2K+ + Videocitofono supplementare

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