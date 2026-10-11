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Kit Ring Intercom Audio e videocamera interna, oggi con il 78% di sconto

Il kit Ring Intercom Audio + Ring videocamera interna Plus è in offerta con il 78% e il prezzo sprofonda. Migliorano la sicurezza della tua abitazione.

4 min di lettura

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Redazione

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Ring Intercom Audio + Ring videocamera interna Plus Amazon

Chi vive in condominio lo sa: tra citofoni rumorosi, consegne perse e ingressi lasciati aperti, gestire gli accessi è spesso un problema quotidiano. Il kit Ring Intercom Audio + Ring videocamera interna Plus arriva proprio per semplificare tutto questo ed è disponibile con un sconto del 78%, rendendo molto più accessibile un sistema completo per controllo citofono e monitoraggio in casa.

Questo bundle combina un citofono smart controllabile da smartphone con una videocamera interna pensata per tenere sempre d’occhio gli ambienti domestici. Puoi parlare con chi è al portone, aprire l’ingresso da remoto e, allo stesso tempo, verificare cosa succede in casa quando sei fuori, sfruttando le funzioni avanzate di sicurezza e la gestione tramite app Ring e dispositivi compatibili con Alexa.

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Ring Intercom Audio + Ring videocamera interna Plus in offerta su Amazon: sconto del 78%

Il kit che include Ring Intercom Audio e Ring videocamera interna Plus scende a 30,99€, con uno sconto del 78% rispetto al prezzo di listino: una cifra particolarmente aggressiva per entrare nel mondo dei citofoni e della videosorveglianza smart integrata in app e assistente vocale. A questo prezzo diventa interessante sia per chi vive in affitto sia per chi è proprietario, grazie all’installazione non invasiva che non richiede modifiche permanenti all’impianto esistente.

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Il kit Ring per la casa con l’accesso smart e la sicurezza avanzata

Se temi di perdere corrieri o visite importanti e vuoi allo stesso tempo aumentare il controllo su quello che succede in casa, questo kit unisce in un unico pacchetto gestione del citofono e monitoraggio degli ambienti interni.

  • Ring Intercom Audio + app Ring: ti permette di parlare con i visitatori e aprire l’ingresso del palazzo direttamente dallo smartphone, così non rischi più di perdere consegne o far attendere gli ospiti sotto casa.
  • Accesso senza chiavi: puoi creare chiavi ospite virtuali per familiari, persone di fiducia o addetti ai servizi, impostando fasce orarie e revocando l’accesso in qualsiasi momento, senza dover duplicare o recuperare chiavi fisiche.
  • Integrazione con Alexa: grazie ai dispositivi compatibili con Alexa puoi rispondere al citofono e aprire l’ingresso a mani libere, utile quando stai cucinando, lavori al PC o non hai lo smartphone a portata di mano.
  • Sicurezza avanzata: la gestione con più livelli di crittografia e il controllo immediato degli accessi puntano a garantire maggiore tranquillità, riducendo il rischio di utilizzi non autorizzati e mantenendo il controllo su chi entra nel palazzo.
  • Installazione veloce e non invasiva: il design rimovibile è pensato per funzionare sia in case di proprietà sia in affitto, senza modificare in modo permanente il citofono condominiale e con la possibilità di portare il dispositivo con te in caso di trasloco.

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Ring Intercom Audio + Ring videocamera interna Plus, approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ

Ring Intercom Audio funziona anche se vivo in affitto?

Sì, l’installazione è non invasiva e il dispositivo è rimovibile, quindi puoi portarlo con te se ti trasferisci.

Posso aprire il portone di casa da remoto con Ring Intercom Audio?

Sì, puoi parlare con i visitatori e aprire l’ingresso dell’edificio direttamente dall’app Ring sullo smartphone.

È possibile usare Ring Intercom Audio senza chiavi fisiche?

Sì, puoi creare chiavi ospite virtuali per familiari e persone di fiducia, gestendone accessi e orari dall’app.

Ring Intercom Audio è compatibile con Alexa?

Sì, puoi controllare il citofono con i comandi vocali tramite dispositivi compatibili con Alexa per un uso a mani libere.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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