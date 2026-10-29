Blackout, cyber attacchi e niente Wi-Fi: nei kit d’emergenza vince la vecchia radio a manovella
In Europa cresce l'interesse per i kit d'emergenza e torna la radio a manovella, un dispositivo utile durante blackout e interruzioni delle reti
- La campagna britannica Be Ready invita le famiglie a prepararsi a tre giorni senza servizi essenziali, accumulando gradualmente scorte domestiche.
- La radio a manovella è molto richiesta perché permette di ricevere comunicazioni ufficiali durante blackout e attacchi alle reti.
- Nel kit sono consigliati acqua, cibo non deperibile, farmaci, torcia, power bank, contanti e copie dei documenti.
Acqua in bottiglia, cibo in scatola, una torcia e qualche banconota in un cassetto: il kit d’emergenza dovrebbe essere una piccola scatoletta dall’aria modesta, pensata per tenere in piedi una casa per tre giorni quando corrente, rete e servizi smettono di funzionare.
L’Europa ne parla con insistenza crescente, e in alcuni Paesi gli scaffali dei negozi ne portano già i segni. Eppure, nonostante la modernità dei tempi, nell’elenco dei prodotti che più stanno andando a ruba l’oggetto più ambito è la radio a manovella: arriva da un’altra epoca, è analogica e funziona a… forza di braccia.
- L'allerta nel Regno Unito e il kit d'emergenza
- L'utilità della radio a manovella: perché è indispensabile
- Non solo Midland, le altre alternative
- Gli altri elementi del kit d'emergenza
L’allerta nel Regno Unito e il kit d’emergenza
Sì, ma perché ne stiamo parlando? Tutto inizia da un fatto che ha velocemente preso posto sulle testate internazionali: di recente, il Cabinet Office britannico ha lanciato "Be Ready", prima fase di una campagna triennale sostenuta da oltre 500 tra aziende, associazioni e realtà locali.
Alle famiglie si chiede di organizzarsi per almeno tre giorni senza elettricità, acqua, telefono e internet, in caso di maltempo estremo, alluvioni o attacchi informatici alle reti.
La risposta è arrivata in fretta: la catena Maplin ha visto in tre giorni le vendite di torce quasi quadruplicate e quelle di radio quasi raddoppiate, mentre i rivenditori specializzati propongono kit da 72 ore tra le 75 e le 100 sterline, cibo escluso. Il governo, dal canto suo, invita a completare le scorte poco alla volta, senza accaparramenti.
L’utilità della radio a manovella: perché è indispensabile
Tra gli oggetti consigliati compare una radio FM, a batterie o a manovella. La ragione è tecnica: le trasmissioni viaggiano via etere dai ripetitori e restano ricevibili anche quando un blackout o un cyber attacco mettono fuori uso rete mobile, Wi-Fi e servizi online, e nelle crisi la radio resta il canale con cui le autorità diffondono istruzioni.
La manovella risolve il problema dell’alimentazione: girandola si aziona una piccola dinamo che ricarica la batteria interna, quasi sempre affiancata da un pannello solare e da una presa USB. Lo sforzo richiesto è consistente, per questo conviene arrivare all’emergenza con la batteria già carica e tenere la manovella come riserva.
Il modello più richiesto oltremanica è la Midland ER300, insieme alla più piccola ER100. Il marchio nasce negli Stati Uniti, la filiale europea che adatta i prodotti agli standard del continente ha sede a Reggio Emilia, e il cofondatore del negozio britannico Sgt Prepper Shop ha raccontato all’Adnkronos di averne esaurito le scorte.
La versione ER300 Pro porta la batteria a 10.000 mAh, sufficienti per circa due ricariche complete di uno smartphone, e si ricarica via USB-C, a manovella o con il pannello solare. Riceve AM e FM con antenna telescopica, lancia un SOS luminoso e acustico, funziona anche da cassa Bluetooth e pesa circa 470 grammi.
Non solo Midland, le altre alternative
Oltre alla Midland, però, ci sono diverse alternative e abbiamo pensato di selezionarne alcune: la prima è la Prunus J-366, che punta sulla compattezza: entra in uno zaino, ha una batteria da 7400 mWh e cinque modi di alimentazione (tra cui sole e manovella), con torcia e allarme SOS.
La banda meteo WB e l’allerta NOAA sono pensate per il Nord America e in Italia restano inattive, mentre AM e FM funzionano normalmente. Sulla stessa linea si colloca la Radiolina J-369, con batteria integrata da 2000 mAh che si ricarica via USB nell’uso quotidiano e con manovella o pannello solare quando la corrente manca.
Fa da torcia, lampada da lettura e power bank, e in modalità SOS emette un allarme sonoro accompagnato da luci lampeggianti; come per la J-366, i canali meteo servono soltanto oltreoceano. Poi c’è la radio a manovella di SolarBaby, la soluzione più essenziale: batteria da 2000 mAh, ricarica solare e a dinamo, luce di emergenza e uscita USB per alimentare il telefono.
Anche qui la banda WB ha senso soltanto negli Stati Uniti e in Canada, e le dimensioni contenute la rendono adatta a chi cerca soprattutto radio e luce. Infine, c’è la più piccola: la radio di Mvdlinnds, lunga circa 13 centimetri, che si ricarica con il sole, a manovella o via USB.
Riceve AM e FM, integra un power bank da 2000 mAh, una torcia LED a tre modalità e l’allarme SOS, ed è dichiarata resistente all’acqua: un’opzione per chi vuole occupare il minimo spazio nel kit.
Gli altri elementi del kit d’emergenza
La lista governativa parte dall’acqua: tre litri a persona al giorno, più una riserva per cucinare e lavarsi. Seguono alimenti che non richiedono cottura né frigorifero, farmaci abituali con le dosi annotate, primo soccorso, igienizzante e, dove servono, prodotti per neonati e cibo per animali.
Accanto alla radio trovano posto una torcia con pile di ricambio, un power bank carico, contanti in banconote e monete per quando i pagamenti elettronici si bloccano, copie dei documenti e una lista scritta dei numeri importanti. Il tutto va ricontrollato ogni sei mesi per sostituire ciò che scade.
FAQ
Le scorte dovrebbero permettere a ogni famiglia di affrontare almeno 72 ore senza elettricità, acqua, telefono e internet.
Riceve le trasmissioni via etere anche quando internet e rete mobile non funzionano, consentendo di ascoltare le istruzioni delle autorità.
Girando la manovella si aziona una piccola dinamo che ricarica la batteria interna. Molti modelli offrono anche ricarica solare e USB.
Sono consigliati tre litri d’acqua a persona al giorno, con una riserva aggiuntiva per cucinare e lavarsi, e alimenti che non richiedono cottura né frigorifero.
È opportuno ricontrollarlo ogni sei mesi, sostituendo i prodotti scaduti e verificando che batterie, farmaci e altre scorte siano ancora utilizzabili.
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