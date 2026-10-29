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In Europa cresce l'interesse per i kit d'emergenza e torna la radio a manovella, un dispositivo utile durante blackout e interruzioni delle reti

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La campagna britannica Be Ready invita le famiglie a prepararsi a tre giorni senza servizi essenziali, accumulando gradualmente scorte domestiche.

La radio a manovella è molto richiesta perché permette di ricevere comunicazioni ufficiali durante blackout e attacchi alle reti.

Nel kit sono consigliati acqua, cibo non deperibile, farmaci, torcia, power bank, contanti e copie dei documenti.

Acqua in bottiglia, cibo in scatola, una torcia e qualche banconota in un cassetto: il kit d’emergenza dovrebbe essere una piccola scatoletta dall’aria modesta, pensata per tenere in piedi una casa per tre giorni quando corrente, rete e servizi smettono di funzionare.

L’Europa ne parla con insistenza crescente, e in alcuni Paesi gli scaffali dei negozi ne portano già i segni. Eppure, nonostante la modernità dei tempi, nell’elenco dei prodotti che più stanno andando a ruba l’oggetto più ambito è la radio a manovella: arriva da un’altra epoca, è analogica e funziona a… forza di braccia.

L’allerta nel Regno Unito e il kit d’emergenza

Sì, ma perché ne stiamo parlando? Tutto inizia da un fatto che ha velocemente preso posto sulle testate internazionali: di recente, il Cabinet Office britannico ha lanciato "Be Ready", prima fase di una campagna triennale sostenuta da oltre 500 tra aziende, associazioni e realtà locali.

Alle famiglie si chiede di organizzarsi per almeno tre giorni senza elettricità, acqua, telefono e internet, in caso di maltempo estremo, alluvioni o attacchi informatici alle reti.

La risposta è arrivata in fretta: la catena Maplin ha visto in tre giorni le vendite di torce quasi quadruplicate e quelle di radio quasi raddoppiate, mentre i rivenditori specializzati propongono kit da 72 ore tra le 75 e le 100 sterline, cibo escluso. Il governo, dal canto suo, invita a completare le scorte poco alla volta, senza accaparramenti.

L’utilità della radio a manovella: perché è indispensabile

Tra gli oggetti consigliati compare una radio FM, a batterie o a manovella. La ragione è tecnica: le trasmissioni viaggiano via etere dai ripetitori e restano ricevibili anche quando un blackout o un cyber attacco mettono fuori uso rete mobile, Wi-Fi e servizi online, e nelle crisi la radio resta il canale con cui le autorità diffondono istruzioni.

La manovella risolve il problema dell’alimentazione: girandola si aziona una piccola dinamo che ricarica la batteria interna, quasi sempre affiancata da un pannello solare e da una presa USB. Lo sforzo richiesto è consistente, per questo conviene arrivare all’emergenza con la batteria già carica e tenere la manovella come riserva.

Il modello più richiesto oltremanica è la Midland ER300, insieme alla più piccola ER100. Il marchio nasce negli Stati Uniti, la filiale europea che adatta i prodotti agli standard del continente ha sede a Reggio Emilia, e il cofondatore del negozio britannico Sgt Prepper Shop ha raccontato all’Adnkronos di averne esaurito le scorte.

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La versione ER300 Pro porta la batteria a 10.000 mAh, sufficienti per circa due ricariche complete di uno smartphone, e si ricarica via USB-C, a manovella o con il pannello solare. Riceve AM e FM con antenna telescopica, lancia un SOS luminoso e acustico, funziona anche da cassa Bluetooth e pesa circa 470 grammi.

Non solo Midland, le altre alternative

Oltre alla Midland, però, ci sono diverse alternative e abbiamo pensato di selezionarne alcune: la prima è la Prunus J-366, che punta sulla compattezza: entra in uno zaino, ha una batteria da 7400 mWh e cinque modi di alimentazione (tra cui sole e manovella), con torcia e allarme SOS.

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La banda meteo WB e l’allerta NOAA sono pensate per il Nord America e in Italia restano inattive, mentre AM e FM funzionano normalmente. Sulla stessa linea si colloca la Radiolina J-369, con batteria integrata da 2000 mAh che si ricarica via USB nell’uso quotidiano e con manovella o pannello solare quando la corrente manca.

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Fa da torcia, lampada da lettura e power bank, e in modalità SOS emette un allarme sonoro accompagnato da luci lampeggianti; come per la J-366, i canali meteo servono soltanto oltreoceano. Poi c’è la radio a manovella di SolarBaby, la soluzione più essenziale: batteria da 2000 mAh, ricarica solare e a dinamo, luce di emergenza e uscita USB per alimentare il telefono.

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Anche qui la banda WB ha senso soltanto negli Stati Uniti e in Canada, e le dimensioni contenute la rendono adatta a chi cerca soprattutto radio e luce. Infine, c’è la più piccola: la radio di Mvdlinnds, lunga circa 13 centimetri, che si ricarica con il sole, a manovella o via USB.

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Riceve AM e FM, integra un power bank da 2000 mAh, una torcia LED a tre modalità e l’allarme SOS, ed è dichiarata resistente all’acqua: un’opzione per chi vuole occupare il minimo spazio nel kit.

Gli altri elementi del kit d’emergenza

La lista governativa parte dall’acqua: tre litri a persona al giorno, più una riserva per cucinare e lavarsi. Seguono alimenti che non richiedono cottura né frigorifero, farmaci abituali con le dosi annotate, primo soccorso, igienizzante e, dove servono, prodotti per neonati e cibo per animali.

Accanto alla radio trovano posto una torcia con pile di ricambio, un power bank carico, contanti in banconote e monete per quando i pagamenti elettronici si bloccano, copie dei documenti e una lista scritta dei numeri importanti. Il tutto va ricontrollato ogni sei mesi per sostituire ciò che scade.

FAQ Per quanto tempo dovrebbe bastare un kit d’emergenza? Le scorte dovrebbero permettere a ogni famiglia di affrontare almeno 72 ore senza elettricità, acqua, telefono e internet. Perché una radio a manovella è utile durante un blackout? Riceve le trasmissioni via etere anche quando internet e rete mobile non funzionano, consentendo di ascoltare le istruzioni delle autorità. Come si ricarica una radio a manovella? Girando la manovella si aziona una piccola dinamo che ricarica la batteria interna. Molti modelli offrono anche ricarica solare e USB. Quali scorte alimentari e di acqua servono per tre giorni? Sono consigliati tre litri d’acqua a persona al giorno, con una riserva aggiuntiva per cucinare e lavarsi, e alimenti che non richiedono cottura né frigorifero. Ogni quanto bisogna controllare il kit d’emergenza? È opportuno ricontrollarlo ogni sei mesi, sostituendo i prodotti scaduti e verificando che batterie, farmaci e altre scorte siano ancora utilizzabili.