Kit da 4 prese intelligenti WiFi per la casa smart al minimo storico

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Kit di prese intelligenti WiFi compatibili con Alexa e Google, controllo da app, timer e monitoraggio consumi: oggi in offerta su Amazon.

Amazon

Se vuoi rendere la tua abitazione più smart in modo semplice e immediato, questo kit di prese intelligenti WiFi è l’alleato giusto: si configura in pochi passaggi, risponde in modo affidabile ai comandi e si integra perfettamente con l’ecosistema domestico. In questo momento è in promo su Amazon con uno sconto del 26%: scopri l’offerta.

Punto di forza è la gestione completa da smartphone e la compatibilità con i principali assistenti vocali, così da controllare lampade e piccoli elettrodomestici a voce o da remoto. Il design compatto e l’installazione rapida le rendono una soluzione pratica per chi desidera una casa connessa senza complicazioni.

Presa Intelligente WiFi (4 pezzi)

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Presa Intelligente WiFi (4 pezzi): prezzo, offerta e sconto Amazon

Il kit di 4 prese smart è proposto a 23,74€ con uno sconto del 26%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 8,34€ rispetto al prezzo di listino. Un’occasione interessante per chi vuole automatizzare più punti della casa con una spesa contenuta.

La confezione multipla permette di coprire diverse stanze o scenari d’uso fin da subito, massimizzando il valore dell’acquisto e rendendo semplice l’ingresso nel mondo della domotica.

Presa Intelligente WiFi (4 pezzi)

Presa Intelligente WiFi (4 pezzi): le caratteristiche tecniche

Queste prese FAYIBUY si collegano alla rete a 2,4 GHz e si gestiscono tramite app (Smart Life o Tuya), così da avere il controllo da remoto in qualsiasi momento. Il controllo vocale con Alexa, Google Assistant e SmartThings consente di accendere o spegnere i dispositivi con un semplice comando, integrandosi in routine e scenari domestici.

Interessante la funzione di monitoraggio dei consumi, utile per tenere sotto controllo l’energia assorbita dai dispositivi collegati e ottimizzare le abitudini. Non mancano timer e programmazione per automatizzare accensione e spegnimento, ridurre gli sprechi e tagliare la bolletta.

Il set include 4 prese per standard E/F con messa a terra e supporta carichi fino a 16A (3680W). L’involucro è in materiale ignifugo e il chip integrato offre protezioni contro cortocircuito e surriscaldamento, a tutela della sicurezza domestica. A completare il pacchetto, una garanzia di 2 anni a copertura dell’esperienza d’uso.

Presa Intelligente WiFi (4 pezzi)