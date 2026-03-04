Libero
Kit con 2 telecamere WiFi a metà prezzo: sicurezza smart per la casa

Kit da 2 telecamere Arlo Essential con visione notturna a colori, audio bidirezionale e batteria a lunga durata: installazione semplice e offerta su Amazon.

Se cerchi un sistema di videosorveglianza smart semplice da installare e affidabile, il Arlo Essential 2K è in forte evidenza su Amazon con uno sconto del 50%. Con questa offerta porti a casa un kit da 2 telecamere senza fili capace di riprese nitide e avvisi puntuali, ideale per ingressi, giardini e ambienti interni. L’uso quotidiano è immediato e la batteria a lunga durata riduce al minimo le ricariche. Inoltre puoi estendere le funzioni con Arlo Secure (prova inclusa) per rilevamenti più avanzati. Scopri l’offerta con il link diretto.

La soluzione è pensata per chi desidera una sicurezza domestica efficace e discreta: installazione rapida, gestione completa via app e integrazione con i principali assistenti vocali. Posizionando al meglio le unità si ottiene una copertura ampia e, all’esterno, è consigliabile proteggerle nelle condizioni di umidità più intensa per mantenere la qualità dell’immagine sempre al top.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Arlo Essential 2K: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Arlo Essential 2K è proposto a 149,99€ con sconto del 50%. In pratica, il risparmio è di circa 150 euro rispetto a un prezzo di riferimento di circa 299,98€. Un’occasione particolarmente interessante considerando che si tratta di un set da due telecamere pensato per la sorveglianza senza fili, utilizzabile sia all’interno sia all’esterno.

L’offerta è perfetta per chi desidera mettere in sicurezza più punti della casa con un unico acquisto e beneficiare di un sistema che funziona subito in modalità base, con la possibilità di espandere le funzioni attraverso il servizio Arlo Secure. Approfittarne ora significa portarsi a casa un kit completo a un prezzo molto vantaggioso.

Arlo Essential 2K: le caratteristiche tecniche

Il Arlo Essential 2K registra in 1440p con angolo di visuale di 130° e fino a 24 fps, offrendo immagini dettagliate di giorno e di notte grazie alla visione notturna a colori con illuminazione fino a 7 metri. Lo zoom digitale 12x aiuta a cogliere particolari utili in caso di necessità.

Il sistema è 100% wireless, con batteria ricaricabile che può durare fino a 16–24 mesi in base all’uso e supporto opzionale al pannello solare (venduto separatamente). Non mancano audio bidirezionale, sirena integrata e sensore di movimento; in modalità base hai notifiche e livestream, mentre con Arlo Secure (prova inclusa) ottieni rilevamento avanzato di persone, animali, veicoli e pacchi, con zone di attività personalizzabili.

Progettate per resistere all’aperto, le unità sono IP65 e operative da -20°C a 45°C. La connessione avviene via Wi‑Fi 2,4 GHz e l’integrazione con Amazon Alexa, Assistente Google e IFTTT semplifica l’uso in ecosistemi smart home. Presente anche la memoria locale tramite USB con smart hub/stazione base (venduta separatamente). In confezione: 2 telecamere Arlo Essential 2K (2nd Gen), cavo di ricarica USB e 2 kit di montaggio a parete.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

