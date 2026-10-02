Kindle Paperwhite vs. Kindle Paperwhite Signature Edition: che differenze ci sono?

Paperwhite e Signature Edition condividono display e autonomia, ma il modello più costoso aggiunge più memoria e funzioni dedicate. Ecco cosa cambia.

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Kindle Paperwhite (2026) e Kindle Paperwhite Signature Edition (2026) condividono gran parte dell’esperienza di lettura, ma presentano alcune differenze importanti. La versione Signature mantiene lo stesso display da 7 pollici del Paperwhite standard, ma introduce una costruzione diversa e una gestione più evoluta dell’illuminazione. Cambiano anche lo spazio di archiviazione e le modalità di ricarica.

Le differenze incidono naturalmente sul prezzo. In Italia, il nuovo Kindle Paperwhite con 16 GB costa 209,99 euro, mentre Kindle Paperwhite Signature Edition con 32 GB viene proposto a 259,99 euro.

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Kindle Paperwhite e Signature Edition hanno lo stesso display

Per quanto riguarda la lettura, i due modelli partono dalla stessa base. Entrambi utilizzano uno schermo antiriflesso da 7 pollici, pensato per restare leggibile anche sotto la luce diretta del sole.

Amazon parla del più elevato rapporto di contrasto mai raggiunto su un Kindle. Il display utilizza anche un backplane con transistor a film sottile in ossido, pensato per ottenere neri più profondi e testi più definiti.

Non cambia neppure l’autonomia: Amazon indica fino a 12 settimane con una singola ricarica. Entrambe le versioni sono impermeabili e dispongono della luce calda regolabile, che consente di modificare la tonalità dello schermo dal bianco all’ambra. I nuovi Kindle sono stati presentanti recentemente da Amazon.

Cosa cambia con Kindle Paperwhite Signature Edition

La prima differenza riguarda la costruzione. Kindle Paperwhite standard utilizza una scocca posteriore tradizionale, mentre la Signature Edition adotta un retro in alluminio.

Cambia anche la memoria interna. Paperwhite offre 16 GB di spazio di archiviazione, mentre la Signature Edition arriva a 32 GB.

La versione più costosa aggiunge inoltre la regolazione automatica dell’illuminazione frontale. Sul Paperwhite standard la luce può essere regolata manualmente, mentre la Signature Edition è in grado di adattarla alle condizioni ambientali.

C’è poi una funzione dedicata al cambio pagina. Sulla Signature Edition è possibile avanzare con un doppio tocco sul lato o sul retro del dispositivo, senza intervenire direttamente sul display.

La Signature Edition cambia anche il sistema di ricarica

Kindle Paperwhite Signature Edition integra i pogo pin necessari per utilizzare il nuovo supporto di ricarica con aggancio magnetico, venduto separatamente a 54,99 euro. Durante la ricarica, il dispositivo può così restare in posizione verticale.

Gli stessi contatti permettono di utilizzare la nuova custodia magnetica con pulsanti fisici VoltaPagina, proposta separatamente a 79,99 euro. L’accessorio non è compatibile con Paperwhite standard.

Cambiano anche le colorazioni disponibili. Kindle Paperwhite da 16 GB viene proposto in grafite, mentre la Signature Edition è disponibile anche in verde acqua.

Kindle Paperwhite o Paperwhite Signature Edition: le differenze principali

Schermo e autonomia restano sostanzialmente invariati, quindi la Signature Edition non modifica l’esperienza di lettura di base. I 50 euro di differenza portano soprattutto più memoria e una scocca posteriore in alluminio.

La Signature Edition aggiunge anche la regolazione automatica della luce e il doppio tocco per cambiare pagina. È inoltre l’unico modello compatibile con il nuovo supporto di ricarica e con la custodia dotata di pulsanti fisici.

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