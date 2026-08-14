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Paperwhite offre testo più nitido e maggiore autonomia. Colorsoft convince soprattutto con graphic novel e guide di viaggio: scopri quale Kindle scegliere in spiaggia.

Kindle Paperwhite offre un testo più nitido, un contrasto superiore e un cambio pagina più rapido, qualità che lo rendono ideale per leggere romanzi in spiaggia.

Colorsoft punta sul colore e valorizza graphic novel e mappe, ma lo schermo appare più scuro e meno definito rispetto al modello monocromatico.

Entrambi resistono all’acqua e alla luce diretta, ma Paperwhite garantisce anche più autonomia; il Kindle base resta l’opzione economica per l’estate.

Sotto il sole, la scelta tra Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft dipende soprattutto dai libri che si portano in vacanza. Entrambi offrono uno schermo antiriflesso da 7 pollici e la certificazione IPX8. Per chi legge soprattutto romanzi, però, Paperwhite conserva un grosso vantaggio: il testo appare più nitido e il cambio pagina è più rapido.

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Kindle Paperwhite o Colorsoft al sole: cosa cambia nel contrasto

Kindle Paperwhite utilizza uno schermo in bianco e nero da 300 ppi. Offre il rapporto di contrasto più elevato della gamma Kindle. La scheda del prodotto segnala inoltre un miglioramento del 25% nella velocità del cambio pagina.

Queste caratteristiche fanno la differenza in spiaggia, dove la luce diretta mette in risalto anche le minime variazioni nella resa dei caratteri. Rispetto a Colorsoft, lo sfondo di Paperwhite appare più chiaro e i contorni delle lettere risultano meglio definiti durante le sessioni di lettura prolungate.

Colorsoft mantiene una risoluzione di 300 ppi per i contenuti in bianco e nero. Per riprodurre il colore, però, utilizza un filtro aggiuntivo sopra lo strato monocromatico. Amazon stessa avverte che l’aspetto e la luminosità dello schermo differiscono da quelli di Paperwhite. La pagina appare più scura, con una lieve granulosità che diventa particolarmente evidente nel confronto diretto con il modello monocromatico.

Il vantaggio di Colorsoft emerge quando il colore è davvero utile. Le graphic novel digitali possono conservare la propria impostazione visiva, sebbene la risoluzione cromatica si fermi a 150 ppi. Anche le mappe presenti nelle guide di viaggio diventano più leggibili. La resa resta vicina a quella della carta e non raggiunge la saturazione tipica di un tablet.

Autonomia e resistenza all’acqua per la lettura in spiaggia

Sul fronte della batteria, Paperwhite arriva fino a 12 settimane con una singola ricarica, mentre Colorsoft si ferma a 8 settimane. Le due stime si basano su mezz’ora di lettura quotidiana con il wireless disattivato. A parità di condizioni, Paperwhite offre quindi un’autonomia superiore del 50%. La durata effettiva varia comunque in base all’uso. Su entrambi i modelli, una ricarica completa richiede meno di due ore e mezza con un caricatore da 9 W.

Entrambi consentono di regolare la tonalità dello schermo dal bianco all’ambra. La finitura antiriflesso permette di leggere anche in piena luce solare, senza i riflessi tipici degli schermi tradizionali.

La protezione IPX8 rende entrambi più adatti alla lettura vicino all’acqua. Amazon specifica, tuttavia, che i test di immersione riguardano l’acqua dolce. È un dettaglio da ricordare quando si legge in riva al mare, dove resta necessaria una certa prudenza.

Kindle Paperwhite o Colorsoft: quale conviene in spiaggia?

Per chi ama i romanzi, Kindle Paperwhite è la scelta migliore per leggere all’aperto. Il testo appare più nitido e le ricariche sono meno frequenti. Kindle Colorsoft ha invece senso quando il colore occupa un ruolo importante nella propria biblioteca. Entrambi consentono di leggere al sole, ma Paperwhite offre una resa del testo superiore. Per la lettura estiva tradizionale, resta quindi il modello da preferire.

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Kindle base: l’alternativa economica per leggere all’aperto

Per chi vuole spendere meno, Kindle base resta un’alternativa valida. È il modello più leggero e compatto della gamma. Lo schermo antiriflesso misura 6 pollici. Offre 16 GB di memoria e un’autonomia fino a 6 settimane. In spiaggia richiede però maggiore attenzione, perché non dispone della protezione IPX8 presente sui modelli superiori.

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FAQ Meglio Kindle Paperwhite o Colorsoft per leggere al sole? Per i romanzi, Paperwhite è più adatto: il testo risulta più nitido e il cambio pagina è più veloce. Colorsoft conviene soprattutto se leggi contenuti dove il colore conta davvero, come graphic novel e mappe. Perché Paperwhite rende meglio in spiaggia? Ha uno schermo bianco e nero da 300 ppi con contrasto più alto. Alla luce diretta, le lettere appaiono più definite e lo sfondo più chiaro, cosa utile nelle letture lunghe all’aperto. Che vantaggio ha Kindle Colorsoft rispetto a Paperwhite? Colorsoft mostra i colori e conserva bene l’impostazione visiva di fumetti digitali e guide di viaggio. La resa cromatica però è meno brillante e lo schermo appare un po’ più scuro. Quanto dura la batteria dei due modelli? Paperwhite arriva fino a 12 settimane con una singola ricarica, mentre Colorsoft si ferma a 8 settimane. In entrambi i casi la stima vale con mezz’ora di lettura al giorno e wireless spento. Il Kindle base può essere una buona scelta per l’estate? Sì, soprattutto se vuoi spendere meno: è leggero, compatto e ha uno schermo antiriflesso da 6 pollici. Offre però meno autonomia e non ha la protezione IPX8 dei modelli superiori.