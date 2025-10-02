Kindle Colorsoft: l’e-reader a colori in offerta su Amazon

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Display a colori da 7”, luce regolabile, evidenziazioni multicolore e batteria fino a 8 settimane: Kindle Colorsoft oggi è in promozione su Amazon.

Amazon

Se cerchi un e‑reader a colori capace di valorizzare fumetti, riviste e copertine, Amazon Kindle Colorsoft è oggi al centro di una promozione interessante: sconto del 31% e prezzo a 184,99€ su Amazon.

Il nuovo schermo da 7 pollici punta su contrasto elevato e colori fedeli, con un’esperienza di lettura appagante e reattiva. L’autonomia è di lungo periodo e l’uso quotidiano risulta fluido, grazie a un sistema pratico anche nell’invio dei file e nelle personalizzazioni.

Tra i punti forti spiccano la possibilità di regolare tonalità e luminosità per leggere comodamente di giorno e di notte, oltre alle evidenziazioni multicolore utili per studio e annotazioni. È una soluzione versatile pensata per chi desidera il colore senza rinunciare al comfort tipico dei Kindle, ideale per chi alterna narrativa, riviste e contenuti illustrati.

NOME PRODOTTO

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Amazon Kindle Colorsoft: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta Amazon Kindle Colorsoft a 184,99€ con uno sconto del 31%. Il taglio è concreto:si parla di circa 83 euro di risparmio sul prezzo di listino. Una proposta allettante per un e‑reader a colori di nuova generazione, facilmente acquistabile con un click al link diretto.

La promozione è disponibile su Amazon e può cambiare senza preavviso: se ti interessa un e‑reader a colori con ottima leggibilità e strumenti avanzati per l’annotazione, conviene approfittarne finché attiva.

NOME PRODOTTO

Amazon Kindle Colorsoft: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è il display Colorsoft da 7", ottimizzato per la lettura a colori e diverso dal Paperwhite: offre contrasto elevato e colori fedeli alla carta, così copertine e contenuti illustrati risultano più vividi. Si può regolare la tonalità dello schermo, passando dal bianco all’ambra, per leggere comodamente sia al buio sia sotto la luce solare.

Per lo studio e la consultazione, il lettore consente evidenziazioni in giallo, arancione, blu e rosa. È presente la funzione Colore pagina per scegliere tra testo nero su sfondo bianco o testo chiaro su sfondo scuro, mantenendo comunque la resa cromatica di immagini e copertine. La scocca è resistente all’acqua, così puoi portarlo in piscina o in vasca con maggiore tranquillità.

L’autonomia è pensata per le lunghe maratone: con una singola ricarica via USB‑C può arrivare fino a 8 settimane. Lo spazio di archiviazione da 16 GB permette di portare con sé una libreria ampia, mentre dal Kindle Store hai accesso immediato a milioni di titoli; con l’abbonamento a Kindle Unlimited puoi esplorare un catalogo vastissimo in modalità illimitata.

NOME PRODOTTO