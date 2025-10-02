Libero
OFFERTE

Kindle Colorsoft: l’e-reader a colori in offerta su Amazon

Display a colori da 7”, luce regolabile, evidenziazioni multicolore e batteria fino a 8 settimane: Kindle Colorsoft oggi è in promozione su Amazon.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Kindle Colorsoft: l’e-reader a colori in offerta su Amazon Amazon

Se cerchi un e‑reader a colori capace di valorizzare fumetti, riviste e copertine, Amazon Kindle Colorsoft è oggi al centro di una promozione interessante: sconto del 31% e prezzo a 184,99€ su Amazon.

Il nuovo schermo da 7 pollici punta su contrasto elevato e colori fedeli, con un’esperienza di lettura appagante e reattiva. L’autonomia è di lungo periodo e l’uso quotidiano risulta fluido, grazie a un sistema pratico anche nell’invio dei file e nelle personalizzazioni.

Tra i punti forti spiccano la possibilità di regolare tonalità e luminosità per leggere comodamente di giorno e di notte, oltre alle evidenziazioni multicolore utili per studio e annotazioni. È una soluzione versatile pensata per chi desidera il colore senza rinunciare al comfort tipico dei Kindle, ideale per chi alterna narrativa, riviste e contenuti illustrati.

NOME PRODOTTO

NOME PRODOTTO

184,99 €269,99 € -85,00 € (31%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Amazon Kindle Colorsoft: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta Amazon Kindle Colorsoft a 184,99€ con uno sconto del 31%. Il taglio è concreto:si parla di circa 83 euro di risparmio sul prezzo di listino. Una proposta allettante per un e‑reader a colori di nuova generazione, facilmente acquistabile con un click al link diretto.

La promozione è disponibile su Amazon e può cambiare senza preavviso: se ti interessa un e‑reader a colori con ottima leggibilità e strumenti avanzati per l’annotazione, conviene approfittarne finché attiva.

NOME PRODOTTO

NOME PRODOTTO

184,99 €269,99 € -85,00 € (31%)

Amazon Kindle Colorsoft: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è il display Colorsoft da 7", ottimizzato per la lettura a colori e diverso dal Paperwhite: offre contrasto elevato e colori fedeli alla carta, così copertine e contenuti illustrati risultano più vividi. Si può regolare la tonalità dello schermo, passando dal bianco all’ambra, per leggere comodamente sia al buio sia sotto la luce solare.

Per lo studio e la consultazione, il lettore consente evidenziazioni in giallo, arancione, blu e rosa. È presente la funzione Colore pagina per scegliere tra testo nero su sfondo bianco o testo chiaro su sfondo scuro, mantenendo comunque la resa cromatica di immagini e copertine. La scocca è resistente all’acqua, così puoi portarlo in piscina o in vasca con maggiore tranquillità.

L’autonomia è pensata per le lunghe maratone: con una singola ricarica via USB‑C può arrivare fino a 8 settimane. Lo spazio di archiviazione da 16 GB permette di portare con sé una libreria ampia, mentre dal Kindle Store hai accesso immediato a milioni di titoli; con l’abbonamento a Kindle Unlimited puoi esplorare un catalogo vastissimo in modalità illimitata.

NOME PRODOTTO

NOME PRODOTTO

184,99 €269,99 € -85,00 € (31%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963