Kerolina Tapis Roulant, il walking pad salvaspazio scontato a un prezzo incredibile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se cerchi un walking pad compatto e silenzioso per restare attivo in casa o in ufficio, Kerolina Tapis Roulant è il classico best buy: motore da 2,0 HP, velocità regolabile 1–6 km/h, cintura a 5 strati antiscivolo con sistema ammortizzante e display LED con dati in tempo reale. Oggi è proposto su Amazon con sconto del 5% a 113,99€. Ecco il link diretto all’offerta per cogliere al volo la promo.

Non si tratta però solo di uno sconto del 5%, dato che il prezzo medio del prodotto è decisamente più alto. Per tutto il mese infatti, il Tapis Roulant della Kerolina è stato in vendita su Amazon a prezzo pieno, ovvero 399,99€. Il prezzo attuale di 113,99€ corrisponde quindi a uno sconto del 72% rispetto al prezzo originario.

Kerolina Tapis Roulant: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Kerolina Tapis Roulant è in offerta a 113,99€ con sconto del 5%. Tradotto: risparmi circa 6€ sul prezzo pieno. Un valore davvero competitivo per un walking pad salvaspazio con struttura in lega di acciaio, pensato per l’uso quotidiano sotto scrivania o in salotto.

A maggior ragione se pensiamo che fino a pochi giorni fa il suo prezzo era di quasi 400€, e che lo sconto attuale è in aggiunta al prezzo più basso dell’ultimo mese raggiunto dal Tapis Roulant. L’acquisto è immediato tramite Amazon dal link ufficiale, così da metterti in casa un tapis roulant leggero, stabile e adatto a camminate costanti a ritmo moderato.

Kerolina Tapis Roulant: le caratteristiche tecniche

Compatto e portabile, il Kerolina Tapis Roulant misura 104,2 x 48,6 x 10,4 cm e pesa 15,5 kg: lo sposti facilmente grazie alle ruote integrate e lo riponi sotto letto, divano o scrivania. Il motore da 2,0 HP sostiene una velocità da 1 a 6 km/h, ideale per camminate indoor silenziose; il telaio in acciaio riduce vibrazioni e rumore, mentre la cintura a 5 strati antiscivolo con ammortizzatori e cuscinetti a nido d’ape attenua l’impatto sui piedi e migliora la stabilità.

Il display LED mostra tempo, velocità, calorie e distanza in tempo reale, e puoi gestire velocità e pausa tramite telecomando per un uso più comodo e personalizzato. In confezione trovi telecomando, olio lubrificante, chiave esagonale, cavo di alimentazione e manuale d’uso.

Alimentato con cavo elettrico, è proposto nel colore Nero, con design compatto e modello LF-XD2. Una soluzione pratica per chi desidera muoversi durante il lavoro o alla sera senza ingombri.

