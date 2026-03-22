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C’è qualcosa, nel profondo dell’Universo, che sembra non avere consistenza: un pianeta così apparentemente soffice da ricordare più una nuvola che una massa solida, più zucchero filato che roccia o gas come siamo abituati a immaginare. Le immagini che lo descrivono arrivano filtrate, come se ogni tentativo di osservarlo si fermasse sempre un passo prima.

Stiamo parlando di Kepler-51d, che sembra quasi esistere in uno spazio incerto: visibile eppure sfuggente, osservato ma non davvero del tutto inquadrabile. Gli strumenti più avanzati riescono a intercettarne la presenza, ma qualcosa continua a nasconderne i dettagli, rendendolo uno degli oggetti più enigmatici tra quelli scoperti finora.

Gli avvistamenti di Kepler-51d

Facciamo un piccolo passo indietro: la storia di Kepler-51d inizia con i dati raccolti dal telescopio spaziale Kepler della NASA, impegnato per anni nell’individuazione di pianeti al di fuori del Sistema Solare. Attraverso il metodo dei transiti, ovvero osservando le variazioni di luce di una stella lontana, era in passato emersa la presenza di questo corpo, insieme ad altri pianeti nello stesso sistema.

Però, fin dalle prime analisi, il pianeta si è distinto per alcune caratteristiche difficili da inquadrare: la sua dimensione appare ampia, ma la massa sorprendentemente ridotta. Un rapporto che aveva già suggerito qualcosa di anomalo rispetto ai modelli più comuni utilizzati per descrivere gli esopianeti.

Negli anni successivi, diversi strumenti hanno provato a osservare meglio questo oggetto, cercando di chiarirne la composizione e la struttura. Tra questi, di recente, si è cimentato anche il James Webb Space Telescope, progettato proprio per studiare atmosfere e dettagli di pianeti lontani.

Perché è un pianeta “nascosto”?

Webb ha provato a guardare oltre la superficie apparente del pianeta, utilizzando la spettroscopia di trasmissione: una tecnica che analizza la luce della stella mentre attraversa l’atmosfera durante il transito. Ed ecco, è proprio qui che emerge il primo elemento chiave: i dati raccolti dal JWST non mostrano le firme chimiche nette che ci si aspetterebbe, ma uno spettro insolitamente piatto.

Ciò implica che qualcosa sta bloccando o diffondendo la luce prima che possa restituire informazioni più dettagliate sulla composizione. L’ipotesi più solida è quella che presume la presenza di una foschia molto densa, composta da particelle sospese in alta atmosfera. Questa foschia agisce come una barriera: diffonde la luce a diverse lunghezze d’onda e rende difficile distinguere i gas sottostanti.

Il risultato è un pianeta che, pur essendo osservato con strumenti estremamente avanzati, resta in gran parte “opaco” alle indagini più profonde. Non è invisibile, ma è come se fosse avvolto da uno strato che filtra ogni informazione, lasciando intravedere solo una traccia della sua reale natura.

Come saperne di più?

Per andare oltre questa opacità serve prima di tutto ampliare il numero di osservazioni, ripetendo i transiti e accumulando dati su diverse lunghezze d’onda. Più segnali si raccolgono, più aumenta la possibilità di distinguere variazioni minime nello spettro e separare l’effetto della foschia da quello dei gas presenti sotto. Anche l’uso combinato di strumenti diversi, ognuno sensibile a porzioni specifiche dello spettro, può aiutare a ricostruire un quadro più completo.

Un altro passaggio riguarda i modelli: le atmosfere così leggere e diffuse non rientrano facilmente negli schemi già consolidati, quindi serve affinare le simulazioni e testarle sui dati reali. Le future osservazioni del James Webb Space Telescope e di altri telescopi in sviluppo potranno migliorare la risoluzione e la sensibilità, ma la sfida resta interpretare segnali deboli e filtrati.