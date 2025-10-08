Kenwood Multipro Compact al minimo storico: robot da cucina in offerta Prime

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Occasione da cogliere al volo per chi cerca un robot da cucina compatto e completo: il Kenwood Multipro Compact FDM301SS è in offerta con uno sconto del 47%. Versatile e semplice da usare, si adatta a molte preparazioni quotidiane: trita, affetta, grattugia, frulla e impasta con rapidità, risultando utile anche per sorbetti e bevande fredde grazie alla capacità di tritare il ghiaccio.

Le componenti sono facili da assemblare e da pulire, con accessori robusti e pratici; il set è pensato per chi vuole ottimizzare spazio senza rinunciare a funzionalità. Scopri il link diretto all’offerta e approfitta del ribasso.

Questa promozione rientra nella Festa delle Offerte Prime di Amazon, in programma il 7 e 8 ottobre: due giorni con migliaia di sconti esclusivi per i clienti Prime, perfetti anche per anticipare lo shopping natalizio.

Kenwood Multipro Compact FDM301SS

Kenwood Multipro Compact FDM301SS: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Kenwood Multipro Compact FDM301SS è proposto a 89,99€ con sconto del 47%. Considerando il ribasso, il risparmio è di 79,80 euro circa rispetto al prezzo di listino. Un taglio di prezzo consistente per un multifunzione compatto che copre un ampio spettro di preparazioni in cucina.

Kenwood Multipro Compact FDM301SS

Kenwood Multipro Compact FDM301SS: le caratteristiche tecniche

Compatto ma sorprendentemente versatile, il Kenwood Multipro Compact FDM301SS adotta un motore da 800W con 2 velocità più funzione Pulse per la massima precisione. Il cuore dell’esperienza è il sistema all‑in‑one di Kenwood: con un’unica base puoi tritare, grattugiare, affettare, frullare, impastare, montare e spremere, risparmiando spazio sul piano di lavoro.

La dotazione è ricca: ciotola da 2,1 L, frullatore da 1,2 L, gruppo lame in acciaio inox, lama impastatrice, spatola, 3 dischi in acciaio per taglio e grattugia, sbattitore a doppia frusta e spremiagrumi. Gli accessori sono concepiti per un utilizzo quotidiano pratico e per una pulizia agevole; il frullatore lavora con efficacia anche ingredienti più impegnativi, con risultati omogenei.

La struttura compatta (23 x 20 x 36,5 cm; 5,47 kg) ottimizza l’uso in cucine con poco spazio, mentre l’In Bowl Drive System semplifica assemblaggio e mescita, aumentando la capacità effettiva di lavorazione. La rumorosità dichiarata è di 44 dB, un valore che contribuisce al comfort d’uso.

Per chi prepara spesso impasti, salse, verdure affettate e frullati, questo modello si dimostra un "tuttofare" affidabile: dalle operazioni rapide come affettare e grattugiare, alla lavorazione di composti più densi, fino a bevande e sorbetti grazie alla capacità di tritare il ghiaccio.

