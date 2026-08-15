Kenwood, prezzo piccolissimo per l'impastatrice top: affare del giorno

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Chi ama cucinare ma ha poco spazio sul piano di lavoro della cucina troverà nella Kenwood Go un alleato imprescindibile. Alta appena 30 centimetri, questa impastatrice planetaria può essere facilmente riposta in un cassetto o su una mensola grazie alla maniglia integrata. Il tutto senza dover fare rinunce sul fronte della potenza e delle funzionalità. La finitura verde eucalipto la rende anche un complemento d’arredo curato, non solo un elettrodomestico da nascondere quando non serve.

Con l’offerta di oggi su Amazon, poi, la Kenwood Go diventa più conveniente che mai: non solo la puoi acquistare a un prezzo piccolissimo, ma puoi anche scegliere di pagare in 5 rate a tasso zero.

Kenwood Go impastatrice planetaria compatta 199,00 € -34% 299,90 € Risparmi 100,90 € Acquista su Amazon

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Kenwood, l’impastatrice top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione doppiamente conveniente, quella che trovi oggi su Amazon per l’impastatrice del marchio britannico. Non solo è disponibile a un prezzo mai così basso, ma puoi anche pagarla a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zer0 vero e nessuna spesa per l’istruttoria). Ma procediamo con ordine.

La Kenwood Go è scontata del 34% e costa 199,00 euro anziché 299,90 euro come da listino: un risparmio netto di 100 euro che la rende più conveniente che mai. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate a tasso zero: in questo modo, l’impastatrice planetaria Kenwood costa solo 39,80 euro al mese per cinque mesi.

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Kenwood Go scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con la Kenwood Go potrai preparare ogni tipo di impasto su qualunque piano cucina, anche il più piccolo e stretto. Il motore da 800 W garantisce prestazioni elevate e permette di preparare di tutto, dai dolci più delicati fino alle preparazioni più consistenti come pane e pizza. Il movimento planetario assicura una miscelazione omogenea in ogni punto della ciotola, un risultato difficile da ottenere con le impastatrici manuali o i semplici sbattitori elettrici.

La velocità può essere poi regolata su 6 diversi livelli (più il Pulse) così da poter montare uova o incordare l’impasto alla velocità che preferisci e avere così un controllo totale su tutte le fasi di lavorazione. Nella confezione trovi già tre utensili in metallo: frusta a filo, frusta K e gancio impastatore, tutti regolabili in altezza per adattarsi perfettamente al livello dell’impasto nella ciotola.

La ciotola in acciaio inox da 4 litri permette di lavorare grandi quantità in un solo passaggio: basta pensare che può preparare fino a 48 cupcake, 4 basi per pizza o una torta di compleanno a due piani in un’unica lavorazione. Le 6 velocità regolabili, più la funzione Pulse per gli impulsi rapidi, offrono un controllo preciso su ogni fase della preparazione, dalla montatura più delicata all’impasto più energico. Il paraspruzzi girevole con apertura a scivolo permette di aggiungere ingredienti durante la lavorazione senza fermare la macchina e senza sporcare il piano di lavoro.

Il corpo interamente in metallo, unito ai piedini antiscivolo, garantisce stabilità anche durante le lavorazioni più intense, mentre il comodo vano avvolgicavo integrato nella struttura posteriore mantiene sempre in ordine il piano di lavoro quando l’impastatrice non è in uso. Design compatto, dunque, ma senza compromessi sulla robustezza tipica dei prodotti Kenwood.

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