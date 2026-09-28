Kenwood Go, la planetaria compatta da oggi a un prezzo speciale: affare lampo

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L'impastatrice Kenwood Go è in offerta su Amazon con uno sconto del 34% e risparmi cento euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Amazon

La planetaria è un elettrodomestico fondamentale per chi ama cucinare, preparare dolci e anche la pizza in casa. Un apparecchio multifunzione con cui puoi toglierti grandi soddisfazioni e sentirti un vero cuoco stando semplicemente nella cucina della propria abitazione. Se sei alla ricerca di un’impastatrice compatta, abbiamo l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la Kenwood Go in promo con uno sconto del 34% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Un modello compatto e da oggi anche abbastanza economico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di una ciotola da 4 litri, 3 fruste e anche il paraspruzzi girevole. Un vero elettrodomestico tuttofare a un prezzo che lo fa diventare un best-buy.

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Kenwood Go: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un affare da non farsi sfuggire. Da oggi su Amazon trovi l’impastatrice Kenwood Go in promo con uno sconto del 34% e il prezzo scende a 199 euro. Per alleggerire la spesa hai anche l’opzione del pagamento in 5 rate da 39,80 euro a tasso zero. Il risparmio sul prezzo di listino è di 100 euro.

La planetaria è già disponibile nei magazzini Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti arriva a casa.

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Kenwood Go: le caratteristiche tecniche

Per chi ama cucinare, ma non vuole spendere troppo per una nuova planetaria, la Kenwood Go è il modello ideale da acquistare oggi. Si distingue innanzitutto per il suo design salvaspazio: alta solamente 30 cm, è realizzata completamente in metallo e ha una comoda maniglia integrata per essere spostata e riposta con facilità ovunque in cucina.

Nonostante le dimensioni compatte, l’impastatrice monta un motore da 800 W ed è dotata di una ciotola in acciaio inox da 4 litri, capace di preparare impasti per 48 cupcake, 4 basi per pizza o una torta di compleanno a due piani in un’unica lavorazione. Il movimento planetario garantisce una miscelazione uniforme degli ingredienti in ogni punto della ciotola.

Sono disponibili 6 velocità regolabili più la funzione Pulse, gestibili tramite comandi frontali che permettono di posizionarsi comodamente davanti al dispositivo lasciando liberi gli spazi laterali. In dotazione trovi 3 accessori di miscelazione: la frusta a filo in acciaio inox, la frusta K e il gancio impastatore in metallo, per affrontare qualsiasi tipo di preparazione, dagli impasti più leggeri fino a quelli più consistenti come pane e pizza.

Tra i dettagli pensati per semplificare l’utilizzo quotidiano troviamo il paraschizzi girevole, che permette di accedere alla ciotola da qualsiasi angolazione, e il misurino integrato per dosare gli ingredienti con precisione senza utensili aggiuntivi. Una planetaria compatta, economica e soprattutto utilissima: non perdere questa opportunità.

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