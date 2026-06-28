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Alcuni clienti Kena Mobile devono completare la migrazione alla nuova piattaforma entro il 15 luglio 2026. Ecco chi è coinvolto e cosa fare per evitare la cessazione della linea.

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Kena Mobile ha ricordato ai clienti non ancora migrati che devono sostituire gratuitamente la SIM entro il 15 luglio 2026 per evitare la cessazione della linea.

La migrazione trasferisce gli utenti dalla vecchia infrastruttura ex Noverca alla piattaforma TIM e in molti casi è avvenuta automaticamente senza interventi.

La nuova Half SIM Green abilita funzionalità come VoLTE, segreteria evoluta, supporto eSIM e accesso alla rete 5G, e la sostituzione va fatta in un punto vendita Kena.

Per alcuni clienti Kena Mobile il tempo a disposizione sta per scadere. L’operatore ha infatti inviato un nuovo promemoria agli utenti che non hanno ancora completato la migrazione alla nuova piattaforma tecnologica, ricordando che la procedura dovrà essere conclusa entro il 15 luglio 2026. In caso contrario, la linea verrà cessata. L’operazione riguarda soltanto una parte della clientela e, nei casi interessati, richiede la sostituzione gratuita della SIM presso un punto vendita Kena.

Kena e la migrazione alla nuova piattaforma tecnologica TIM

Da diversi mesi, Kena Mobile sta trasferendo i clienti ancora presenti sulla precedente infrastruttura ex Noverca verso la piattaforma TIM. Nella maggior parte dei casi il passaggio è avvenuto automaticamente, senza richiedere alcun intervento da parte degli utenti.

Esistono però situazioni in cui la migrazione non può essere completata senza la sostituzione della SIM. Secondo quanto comunicato dall’operatore, ciò riguarda soprattutto le schede utilizzate in dispositivi diversi da smartphone e tablet, come sistemi di allarme e apparati IoT.

Agli utenti interessati, Kena ha inviato un SMS che ricorda l’obbligo di effettuare la sostituzione della SIM entro la scadenza prevista. Il messaggio è il seguente:

Gentile cliente, nei mesi scorsi ti abbiamo comunicato che la tua linea non risulta ancora migrata alla nuova piattaforma Kena. Ti ricordiamo che se non completi la migrazione, a partire dal 15 luglio 2026 la tua linea sarà cessata. Ti invitiamo pertanto a sostituire gratuitamente la tua SIM presso un punto vendita Kena. Trova il negozio più vicino su kena.ly/negozi

Cosa accade dopo il 15 luglio per i clienti Kena?

Il messaggio inviato dall’operatore è chiaro: se la migrazione non verrà completata entro il 15 luglio 2026, la linea sarà cessata a partire da quella data.

Si tratta dell’ultimo avviso rivolto esclusivamente ai clienti che nei mesi scorsi erano già stati informati della necessità di sostituire la SIM. La scadenza, quindi, non riguarda l’intera base clienti Kena, ma soltanto gli utenti che hanno ricevuto questa specifica comunicazione.

Cosa devono fare gli utenti?

Chi ha ricevuto l’SMS deve recarsi presso un punto vendita Kena per richiedere gratuitamente la sostituzione della propria SIM. L’operazione consente di completare la migrazione verso la nuova infrastruttura e di mantenere attiva la linea.

Il passaggio alla nuova Half SIM Green permette inoltre di accedere ad alcune funzionalità non disponibili sulla precedente piattaforma. Tra queste figurano i servizi LoSai e Chiama Ora utilizzabili insieme al VoLTE, la segreteria telefonica evoluta, il supporto alle eSIM, l’accesso alla rete 5G e la configurazione diretta sulla rete TIM.

La migrazione rientra nel percorso di aggiornamento dell’infrastruttura Kena, il marchio di telefonia mobile low-cost del Gruppo TIM. Per i clienti interessati, completare la procedura entro la scadenza indicata è quindi indispensabile per evitare la cessazione della linea. Per individuare il punto vendita Kena Mobile più vicino, gli utenti possono consultare il sito web ufficiale dell’operatore.

È sufficiente inserire il proprio comune o l’indirizzo completo nel campo “Cerca indirizzo” per visualizzare la lista di tutti i negozi. Una volta selezionato uno dei risultati disponibili, sarà possibile visualizzare l’indirizzo del punto vendita e ottenere le relative indicazioni.