Kena Mobile: migrazione entro il 15 luglio o linea disattivata
Alcuni clienti Kena Mobile devono completare la migrazione alla nuova piattaforma entro il 15 luglio 2026. Ecco chi è coinvolto e cosa fare per evitare la cessazione della linea.
- Kena Mobile ha ricordato ai clienti non ancora migrati che devono sostituire gratuitamente la SIM entro il 15 luglio 2026 per evitare la cessazione della linea.
- La migrazione trasferisce gli utenti dalla vecchia infrastruttura ex Noverca alla piattaforma TIM e in molti casi è avvenuta automaticamente senza interventi.
- La nuova Half SIM Green abilita funzionalità come VoLTE, segreteria evoluta, supporto eSIM e accesso alla rete 5G, e la sostituzione va fatta in un punto vendita Kena.
Per alcuni clienti Kena Mobile il tempo a disposizione sta per scadere. L’operatore ha infatti inviato un nuovo promemoria agli utenti che non hanno ancora completato la migrazione alla nuova piattaforma tecnologica, ricordando che la procedura dovrà essere conclusa entro il 15 luglio 2026. In caso contrario, la linea verrà cessata. L’operazione riguarda soltanto una parte della clientela e, nei casi interessati, richiede la sostituzione gratuita della SIM presso un punto vendita Kena.
- Kena e la migrazione alla nuova piattaforma tecnologica TIM
- Cosa accade dopo il 15 luglio per i clienti Kena?
- Cosa devono fare gli utenti?
Kena e la migrazione alla nuova piattaforma tecnologica TIM
Da diversi mesi, Kena Mobile sta trasferendo i clienti ancora presenti sulla precedente infrastruttura ex Noverca verso la piattaforma TIM. Nella maggior parte dei casi il passaggio è avvenuto automaticamente, senza richiedere alcun intervento da parte degli utenti.
Esistono però situazioni in cui la migrazione non può essere completata senza la sostituzione della SIM. Secondo quanto comunicato dall’operatore, ciò riguarda soprattutto le schede utilizzate in dispositivi diversi da smartphone e tablet, come sistemi di allarme e apparati IoT.
Agli utenti interessati, Kena ha inviato un SMS che ricorda l’obbligo di effettuare la sostituzione della SIM entro la scadenza prevista. Il messaggio è il seguente:
Gentile cliente, nei mesi scorsi ti abbiamo comunicato che la tua linea non risulta ancora migrata alla nuova piattaforma Kena. Ti ricordiamo che se non completi la migrazione, a partire dal 15 luglio 2026 la tua linea sarà cessata. Ti invitiamo pertanto a sostituire gratuitamente la tua SIM presso un punto vendita Kena. Trova il negozio più vicino su kena.ly/negozi
Cosa accade dopo il 15 luglio per i clienti Kena?
Il messaggio inviato dall’operatore è chiaro: se la migrazione non verrà completata entro il 15 luglio 2026, la linea sarà cessata a partire da quella data.
Si tratta dell’ultimo avviso rivolto esclusivamente ai clienti che nei mesi scorsi erano già stati informati della necessità di sostituire la SIM. La scadenza, quindi, non riguarda l’intera base clienti Kena, ma soltanto gli utenti che hanno ricevuto questa specifica comunicazione.
Cosa devono fare gli utenti?
Chi ha ricevuto l’SMS deve recarsi presso un punto vendita Kena per richiedere gratuitamente la sostituzione della propria SIM. L’operazione consente di completare la migrazione verso la nuova infrastruttura e di mantenere attiva la linea.
Il passaggio alla nuova Half SIM Green permette inoltre di accedere ad alcune funzionalità non disponibili sulla precedente piattaforma. Tra queste figurano i servizi LoSai e Chiama Ora utilizzabili insieme al VoLTE, la segreteria telefonica evoluta, il supporto alle eSIM, l’accesso alla rete 5G e la configurazione diretta sulla rete TIM.
La migrazione rientra nel percorso di aggiornamento dell’infrastruttura Kena, il marchio di telefonia mobile low-cost del Gruppo TIM. Per i clienti interessati, completare la procedura entro la scadenza indicata è quindi indispensabile per evitare la cessazione della linea. Per individuare il punto vendita Kena Mobile più vicino, gli utenti possono consultare il sito web ufficiale dell’operatore.
È sufficiente inserire il proprio comune o l’indirizzo completo nel campo “Cerca indirizzo” per visualizzare la lista di tutti i negozi. Una volta selezionato uno dei risultati disponibili, sarà possibile visualizzare l’indirizzo del punto vendita e ottenere le relative indicazioni.
FAQ
Solo i clienti che hanno ricevuto l'SMS di avviso: riguarda chi è ancora su ex Noverca e non è stato migrato automaticamente.
La procedura deve essere completata entro il 15 luglio 2026; dopo quella data la linea interessata sarà cessata.
Recati in un punto vendita Kena e richiedi la sostituzione gratuita; cerca il negozio più vicino sul sito kena.ly/negozi.
Alcune schede, soprattutto in dispositivi non smartphone (allarmi, IoT), richiedono la nuova SIM per completare la migrazione alla piattaforma TIM.
Consente VoLTE con servizi LoSai e Chiama Ora, segreteria evoluta, supporto eSIM, accesso 5G e configurazione diretta sulla rete TIM.