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JustWatch TV debutta in Italia e in altri dieci Paesi, consentendo di guardare direttamente una selezione di film e serie dalla piattaforma.

La versione gratuita include pubblicità, mentre Plus costa 3,99 euro al mese o 49,99 euro a vita e offre una prova di sette giorni.

Il catalogo varia per Paese e non comprende tutti i titoli cercabili; il servizio di noleggio Store non ha ancora una data italiana.

JustWatch comincia a offrire film e serie TV in streaming direttamente dalla propria piattaforma. Il servizio, conosciuto soprattutto per aiutare gli utenti a trovare i titoli disponibili sui diversi cataloghi, ha lanciato JustWatch TV, accessibile dal sito e dalle applicazioni già esistenti. Il debutto è avvenuto il 20 ottobre in undici Paesi, Italia compresa. La novità arriva su una piattaforma la cui guida allo streaming conta già 50 milioni di utenti nel mondo.

Come funziona JustWatch TV e quali contenuti sono gratuiti

Chi utilizza JustWatch è abituato a cercare un film per scoprire su quale piattaforma sia disponibile. Con JustWatch TV è possibile anche avviare la riproduzione direttamente dal servizio, purché il titolo faccia parte del nuovo catalogo. Per tutti gli altri contenuti rimane attiva la consueta guida, che indica dove guardarli.

JustWatch TV Free permette di vedere gratuitamente una selezione di film e serie TV, con interruzioni pubblicitarie. Il servizio è accessibile tramite browser oppure dalle applicazioni per smartphone e televisori compatibili.

Tra i titoli segnalati come gratuiti in Italia troviamo Fight Club, il celebre film drammatico e thriller del 1999 diretto da David Fincher e tratto dall’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk. C’è anche Indiavolato, commedia fantasy del 2000 diretta da Harold Ramis. Il catalogo varia da Paese a Paese e può cambiare con l’aggiornamento dei contenuti disponibili.

Il progetto nasce dalla collaborazione con 30 partner internazionali, tra cui Paramount e Fremantle. JustWatch ha annunciato anche accordi con società attive nei singoli mercati, come Cineverse negli Stati Uniti. La piattaforma punta ad ampliare progressivamente il catalogo, includendo anche opere più difficili da trovare sui servizi di streaming tradizionali.

JustWatch TV Plus: quanto costa in Italia

Chi preferisce guardare i contenuti senza interruzioni pubblicitarie può scegliere JustWatch TV Plus. In Italia l’abbonamento costa 3,99 euro al mese, ma è disponibile anche una formula a vita da 49,99 euro, proposta come offerta a tempo limitato. Sul sito italiano viene inoltre indicata la possibilità di usufruire di una prova gratuita di sette giorni.

Con Plus è possibile guardare senza annunci una selezione dei contenuti disponibili e utilizzare alcune funzioni aggiuntive della guida, tra cui i filtri avanzati.

Attenzione, però: l’abbonamento non dà accesso a tutti i film e alle serie TV presenti nei risultati di ricerca di JustWatch. Molti titoli continuano a essere disponibili esclusivamente sulle piattaforme che ne detengono i diritti.

È previsto anche JustWatch TV Store, uno spazio dedicato al noleggio dei film. Il servizio sarà introdotto inizialmente in alcuni mercati, tra cui Stati Uniti e Regno Unito. Per l’Italia, invece, non è ancora stata comunicata una data precisa.

Per scegliere quali contenuti proporre, JustWatch terrà conto anche delle ricerche aggregate degli utenti e dei suggerimenti della propria redazione. La società intende utilizzare i dati raccolti attraverso JustWatch TV anche per le attività pubblicitarie del gruppo.

La tradizionale guida allo streaming continuerà a funzionare in circa 140 mercati, contro gli undici in cui ha debuttato il nuovo servizio video. Al momento JustWatch non ha comunicato il numero complessivo dei titoli disponibili nel catalogo italiano.