Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

ANSA

Il dibattito sull’intelligenza artificiale si concentra spesso su un punto: l’IA cancellerà milioni di posti di lavoro. E se, al contrario, ci regalasse, finalmente, più tempo libero? Mentre economisti e guru della Silicon Valley lanciano un allarme dietro l’altro sul rischio di una disoccupazione di massa, un controcorrente (e provocatorio) Jeff Bezos, ospite di Bret Baier a Special Report su Fox News, dipinge un futuro diverso: non un mondo senza lavoro, ma una nuova era in cui la spinta dell’automazione ci consentirà di mantenere la famiglia, anche lavorando appena 3 giorni alla settimana.

Jeff Bezos controcorrente su IA e lavoro

Nell’intervista di Jeff Bezos registrata negli stabilimenti di Blue Origin a Cape Canaveral, il patron di Amazon, andando decisamente contro il pensiero comune, afferma che i nuovi modelli sono destinati a garantire un incremento della produttività e del tempo libero dei lavoratori.

Addio, dunque, alle tradizionali 40 ore settimanali. “Posso mantenere la mia famiglia lavorando 3 giorni a settimana“, afferma, spiegando così la dinamica alla base di questo cambiamento: “Questo è ciò che significa produttività nell’economia”. Secondo il miliardario, in sostanza, non si tratterà solo di lavorare meno: molte famiglie oggi costrette a fare affidamento su due stipendi potranno vivere dignitosamente con una sola entrata, lasciando almeno a uno dei suoi componenti la libertà di scegliere se dedicarsi a tempo pieno ai propri cari.

Sono parole che cozzano con quanto previsto dagli analisti, che parlano di una drammatica perdita di posti di lavoro a causa dell’automazione. Bezos respinge queste letture a suo dire pessimistiche, rispondendo così ai timori degli esperti: “Io, semplicemente, non sono d’accordo con quelle persone intelligenti”.

Al contrario, il patron di Amazon sostiene che la ricchezza creata dai sistemi di intelligenza artificiale produrrà una carenza strutturale di manodopera, proprio perché le persone potranno permettersi maggiore flessibilità, riducendo l’orario di lavoro senza sacrificare il proprio benessere economico: “Sarà effettivamente difficile assumere personale, perché la produttività dell’economia farà sì che, se le persone non vorranno svolgere due lavori, non saranno costrette a farlo”.

La questione dei licenziamenti in Amazon

Mentre Jeff Bezos ribadisce che l’IA non renderà i lavoratori superflui, nel corso dell’intervista Bret Baier controbatte puntando l’attenzione su una doverosa questione: i circa 30.000 licenziamenti decisi da Amazon soltanto nell’ultimo anno. Il contrasto col suo scenario “idilliaco” è evidente. Il patron di Amazon giustifica il tutto spiegando che la società si trova in una “posizione molto particolare”, frutto delle massicce assunzioni effettuate per gestire l’impennata dell’e-commerce durante la pandemia.

Sul rischio di una bolla finanziaria nel tech aggiunge: “Quello che succede in queste bolle industriali… è che gli speculatori possono perdere denaro perché investono in tutte queste cose. Ma le invenzioni non scompaiono quando la bolla scoppia”. Infine, riguardo al valore reale del settore, taglia corto: “È molto difficile dirlo. Quello che so è che la tecnologia è reale”, aggiungendo: “Ciò che so per certo è che la tecnologia è reale. Credo che sia un bene per la società”.