Le JBL Wave Flex sono in offerta su Amazon e diventano oggi un vero e proprio affare low cost per tutti

È il momento giusto per acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless: con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare le JBL Wave Flex, un prodotto di qualità che ora viene proposto con uno sconto del 60%. Grazie a questa promo, gli auricolari Bluetooth di JBL, un brand di riferimento per il mondo dei dispositivi audio, è ora acquistabile con un prezzo ridotto a 32 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello.

JBL Wave Flex: la scheda tecnica

La scheda tecnica delle JBL Wave Flex conferma l’enorme rapporto qualità/prezzo di questo modello che può rappresentare oggi un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un paio di cuffie true wireless di alto livello. Tra le specifiche tecniche troviamo la tecnologia Deep Bass Sound, che offre una resa audio superiore, oltre alla certificazione IP54, per utilizzare gli auricolari senza problemi anche durante l’allenamento. Da segnalare anche il supporto a tecnologie come TalkThru e Ambient Aware, per mantenere il contatto con l’ambiente circostante durante l’utilizzo. Ci sono anche i controlli touch. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, gli auricolari sono in grado di offrire fino a 32 ore di utilizzo con una sola carica completa (considerando anche la carica aggiuntiva della custodia).

JBL Wave Flex: l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare le JBL Wave Flex con uno sconto del 60%. Sfruttando la promo in corso, gli auricolari Bluetooth del brand sono ora disponibili con un prezzo ridotto a 32 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il banner riportato qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo e rappresenta il nuovo prezzo minimo storico per il modello in questione. Si tratta di un vero e proprio affare low cost per chi è alla ricerca di nuove cuffie true wireless.

