Gli auricolari JBL Wave Beam sono in offerta su Amazon e diventano un vero e proprio affare con uno sconto del 49% rispetto al listino: ecco l'offerta da cogliere al volo

In sintesi

BL Wave Beam: cuffie true wireless in-ear con certificazione IP54/IPX2, tecnologie JBL Deep Bass Sound, Smart Ambient e Voice Aware, e autonomia fino a 32 ore complessive.

Offerta Amazon: sconto del 49% con prezzo ridotto a 40 euro (da 79,99 euro), nuovo minimo storico, vendute e spedite da Amazon.

Su Amazon è disponibile l’offerta giusta per poter acquistare un paio di cuffie true wireless di qualità, ma con un prezzo davvero accessibile. In questo momento, infatti, le JBL Wave Beam sono disponibili con uno sconto del 49% che porta il prezzo a 40 euro (a fronte di un listino di 79,99 euro). Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per gli auricolari di JBL. Il modello in questione, proposto in due diverse colorazioni, è venduto e spedito direttamente da Amazon. Per sfruttare subito la promo basta premere sul banner qui di sotto. Si tratta di un’occasione ottima per poter acquistare un paio di auricolari di ottimo livello senza spendere troppo.

JBL Wave Beam: la scheda tecnica

Le JBL Wave Beam sono un’ottima scelta per poter contare su un paio di cuffie true wireless di qualità. Si tratta di auricolari in-ear dotati di certificazione IP54 e IPX2. Tra le caratteristiche troviamo il supporto alle tecnologie Deep Bass Sound, Smart Ambient e Voice Aware che assicurano una resa audio ottimale oltre alla possibilità di effettuare chiamate senza dover fare i conti con i rumori di sottofondo. Da segnalare anche un’autonomia eccellente. Con una sola carica, infatti, gli auricolari possono garantire fino a 8 ore di utilizzo, mentre con l’aggiunta della carica della custodia si può arrivare a ben 32 ore di utilizzo. Scegliendo le JBL Wave Beam, quindi, è possibile acquistare un prodotto di qualità, che costa poco e che può offrire tutto quello che serve per un’esperienza d’uso completa e soddisfacente.

JBL Wave Beam: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le JBL Wave Beam con un prezzo ridotto a 40 euro (grazie a uno sconto del 49% rispetto al listino). Lo sconto in questione porta le cuffie al nuovo prezzo minimo storico sullo store. Gli auricolari sono venduti e spediti direttamente da Amazon e sono disponibili tramite il banner riportato qui di sotto. Al momento dell’acquisto è possibile scegliere tra due diverse colorazioni, in modo da poter puntare sulla variante più in linea con il proprio stile. La promozione è valida solo per un breve periodo.

