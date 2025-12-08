JBL, sconto incredibile sulle cuffie con cancellazione del rumore

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Cancellazione del rumore, JBL Pure Bass e autonomia estesa: le Tune 770 NC sono in offerta con uno sconto del 55%

Amazon

Occasione ghiotta per chi cerca cuffie affidabili e comode per musica, lavoro e spostamenti: le JBL Tune 770 NC oggi scendono di prezzo con un sconto del 55%. L’offerta è attiva su Amazon a 59,00€ e puoi scoprire tutti i dettagli a questa pagina. Il focus è su prestazioni concrete: suono piacevole con bassi corposi, comfort elevato anche nelle sessioni lunghe, gestione semplice tramite app dedicata e una cancellazione del rumore che fa la differenza negli ambienti affollati.

Le cuffie si distinguono per la loro praticità quotidiana: connessione rapida, profili audio personalizzabili, possibilità di collegare più dispositivi insieme e autonomia che accompagna per giorni. Il design pieghevole e i materiali leggeri le rendono facili da portare nello zaino, mentre la presenza del cavo è un plus utile quando serve la massima versatilità. In sintesi, un pacchetto bilanciato pensato per chi vuole qualità senza complicazioni.

JBL Tune 770 NC

JBL Tune 770 NC: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento, JBL Tune 770 NC è proposta a 59,00€ con sconto del 55%: un taglio che si traduce in un risparmio di circa 72 euro rispetto al prezzo di partenza. Un’occasione interessante per portarsi a casa cuffie con cancellazione del rumore e firma sonora JBL a una cifra decisamente accessibile.

Se stavi valutando un upgrade per l’ascolto quotidiano o per isolarti meglio in ufficio e in viaggio, questa promo rende il rapporto qualità/prezzo particolarmente attraente. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon al link indicato in apertura.

JBL Tune 770 NC

JBL Tune 770 NC: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’esperienza è il JBL Pure Bass, abbinato a Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e moderna. La Cancellazione Adattiva del Rumore aiuta a tenere a bada i rumori esterni, mentre le modalità SmartAmbient e VoiceAware permettono di gestire al volo quanto sentire dell’ambiente e della propria voce in chiamata. Grazie alla Connessione Multipoint puoi passare con facilità tra smartphone e computer senza disconnessioni manuali.

L’autonomia è uno dei punti forti: fino a 70 ore di ascolto e ricarica rapida via USB-C (con 5 minuti ottieni circa 3 ore di musica). Il design è pieghevole, leggero e confortevole, con cuscinetti morbidi e archetto imbottito. Microfono integrato per chiamate a mani libere, compatibilità con smartphone, laptop e tablet, e cavo rimovibile per la massima flessibilità quando serve il collegamento via filo. Il fattore di forma è sopra l’orecchio, con un peso di 232 g, per un isolamento naturale e una vestibilità piacevole anche nelle sessioni più lunghe.

JBL Tune 770 NC