JBL Live Pro 2 in offerta su Amazon: tanta qualità a un prezzo ottimo

Le JBL Live Pro 2 sono in offerta su Amazon e raggiungono il prezzo minimo storico diventando un vero e proprio best buy in questo momento

Pubblicato:

JBL Live Pro 2 JBL

In sintesi

  • Le JBL Live Pro 2 sono in offerta su Amazon a 104 euro con sconto del 30%, vendute e spedite da Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi per gli utenti abilitati.
  • Cuffie true wireless con driver da 11 mm, ANC adattiva, autonomia fino a 40 ore con custodia, ricarica rapida e wireless, 6 microfoni, funzione Smart Ambient e certificazione IPX5.

Con le offerte in corso su Amazon, in queste ore, è possibile acquistare un paio di cuffie true wireless di alta qualità ma con un prezzo decisamente più accessibile rispetto a quanto proposto di solito: in questo momento, infatti, è possibile puntare sulle JBL Live Pro 2 disponibili con il 30% di sconto.

Grazie a questa promo, quindi, è possibile acquistare gli auricolari di JBL con un prezzo ridotto a 104 euro. Per gli utenti abilitati agli acquisti rateali, inoltre, c’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è ora proposto al nuovo minimo storico. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere il prodotto al carrello. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato.

JBL Live Pro 2, la scheda tecnica

Le JBL Live Pro 2 sono ottime cuffie true wireless, dotate di supporto Bluetooth e, quindi, in grado di connettersi facilmente a smartphone, tablet, PC e altri dispositivi. Ci sono driver dinamici da 11 mm che possono offrire una resa audio ottimale.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la cancellazione del rumore adattiva che permette di eliminare le distrazioni durante l’utilizzo, mantenendo un audio sempre di alta qualità. Gli auricolari sono dotati di 6 microfoni e possono garantire la possibilità di sfruttare la funzione Smart Ambient.

Gli auricolari di JBL possono sfruttare un’autonomia di 10 ore con una sola carica che cresce fino a 40 ore considerando anche la carica extra della custodia. C’è anche la ricarica rapida ed è possibile sfruttare la ricarica wireless. Le JBL Live Pro 2 sono, inoltre, certificate IPX5 e sono, quindi, ideali anche per l’utilizzo durante l’allenamento e l’attività fisica.

JBL Live Pro 2: l’offerta di Amazon

Grazie alla promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare le JBL Live Pro 2 con un prezzo ridotto a 104 euro e con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere alla promozione basta premere sul banner seguente.

