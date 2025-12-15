Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Le JBL Live Buds 3 sono in offerta su Amazon e possono ora essere acquistate al prezzo minimo storico sullo store

In sintesi

JBL Live Buds 3 in offerta su Amazon a partire da 138 euro, prezzo minimo storico valido solo per alcune colorazioni e per un periodo limitato.

Dotazione tecnica completa, con True Adaptive Noise Cancelling, Bluetooth multipoint, certificazione IP55, autonomia fino a 30 ore e custodia con display touch

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per le JBL Live Buds 3. Le cuffie true wireless di JBL sono protagoniste di una promo da cogliere al volo e possono ora essere acquistate con un prezzo ridotto fino a 138 euro, scegliendo la versione venduta direttamente da Amazon.

Si tratta del prezzo minimo storico per gli auricolari. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni. Per sfruttare l’offerta, valida solo per un breve periodo, è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere al carrello la versione desiderata.

JBL Live Buds 3: la scheda tecnica

Le JBL Live Buds 3 sono un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un paio di cuffie true wireless di qualità. Dotate di una resa audio eccellente e in grado di offrire prestazioni soddisfacenti in tutti i contesti di utilizzo, queste cuffie offrono anche la True Adaptive Noise Cancelling, funzione per ottenere una cancellazione automatica ed efficace del rumore durante l’utilizzo. Da segnalare la possibilità di sfruttare la connettività Bluetooth con funzione multipoint, per collegarsi a due dispositivi, e c’è anche la certificazione IP55.

Gli auricolari sono di tipo in-ear. Gli utenti possono sfruttare anche un’autonomia eccellente con la possibilità di utilizzo per 10 ore con una sola carica e per 30 ore considerando anche la carica della custodia. A completare le caratteristiche tecniche troviamo la custodia con display touch da cui è possibile ottenere informazioni sul livello di carica e regolare il funzionamento degli auricolari, anche senza dover accedere all’app dello smartphone.

Si tratta di un paio di cuffie true wireless "premium" che ora viene proposto con un prezzo davvero conveniente. Per chi è alla ricerca di un prodotto di qualità, quindi, le cuffie di JBL sono, senza dubbio, un modello consiglaito.

JBL Live Buds 3: l’offerta di Amazon

Grazie all’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare le JBL Live Buds 3 con un prezzo ridotto fino a 138 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è ora disponibile al prezzo minimo storico. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi completare l’acquisto delle cuffie. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

