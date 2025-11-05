JBL Flip Essential 2, ora sotto i 100€ la cassa bluetooth impermeabile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Se cerchi uno speaker Bluetooth affidabile e facile da portare con te, l’offerta sul JBL Flip Essential 2 è davvero interessante: su Amazon è proposto con uno sconto del 37%. Questo modello si distingue per un suono energico e definito, con bassi presenti e un volume adeguato sia in casa che all’aperto, oltre alla connessione rapida e stabile con i dispositivi.

La portabilità è un punto forte: è solido, comodo da trasportare e impermeabile IPX7, così puoi usarlo senza pensieri in spiaggia o a bordo piscina. L’autonomia arriva fino a 10 ore, sufficiente per giornate intere di ascolto a volume medio. Un equilibrio riuscito tra qualità, robustezza e praticità d’uso.

JBL Flip Essential 2

JBL Flip Essential 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il JBL Flip Essential 2 è disponibile a 69,00€ con uno sconto del 37%. Tradotto in numeri, significa che risparmi circa 40 euro rispetto al prezzo iniziale. Un’occasione concreta per portarsi a casa una cassa portatile di marca con un ottimo rapporto tra qualità e praticità, finché la promozione resta attiva.

JBL Flip Essential 2

JBL Flip Essential 2: le caratteristiche tecniche

Lo speaker offre il tipico suono JBL Original Pro, con resa pulita e bassi corposi. Puoi collegare fino a 2 smartphonMe o tablet in wireless per gestire la riproduzione a turno. L’autonomia fino a 10 ore lo rende adatto a uscite, serate in compagnia o sessioni prolungate di ascolto. La certificazione IPX7 assicura resistenza all’acqua, ideale per spiaggia e piscina.

È un modello Bluetooth, portatile e solido (dimensioni 7 x 17,5 x 6,8 cm, peso 870 g), con alimentazione a batteria e diffusore da 8,2 cm. In confezione trovi cavo di ricarica USB-C, guida rapida e scheda sicurezza. Compatibile con smartphone e tablet, supporta il controllo via app e adotta una configurazione audio 2.0. Brand JBL (produttore Harman Kardon), colore nero, numero modello JBLFLIPES2.

JBL Flip Essential 2