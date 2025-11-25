JBL Flip 6, lo sconto su Amazon porta la cassa bluetooth a meno di 50€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Scende sotto i 50€ la cassa Bluetooth portatile JBL Flip 6, con resistenza IP67 e fino a 12 ore di autonomia e PartyBoost: offerta per il Black Friday

Cerchi una cassa Bluetooth compatta e pronta a seguire il ritmo ovunque? Con JBL Flip 6 trovi il bilanciamento giusto tra praticità e qualità del suono, oggi proposto con uno sconto del 39%. Il design portatile e robusto la rende ideale per l’uso all’aperto, mentre l’audio colpisce per potenza, bassi precisi e voci nitide. L’autonomia fino a 12 ore tiene il passo di giornate intere, e tramite app puoi personalizzare l’equalizzazione per valorizzare musica e contenuti. Se vuoi creare un sound più coinvolgente, la modalità PartyBoost permette di collegarla con altri speaker compatibili. Scopri subito l’offerta e i dettagli sul link diretto.

JBL Flip 6: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi JBL Flip 6 è in offerta a 92,00€ con sconto del 39%. Considerando la riduzione, il risparmio è di circa 59 euro rispetto al prezzo di riferimento. Un taglio di prezzo importante per una cassa Bluetooth portatile di un brand riconosciuto, perfetta per musica, video e serate in compagnia. L’offerta è attiva direttamente su Amazon e puoi accedervi dal link alla promo. Se vuoi ampliare il setup, la compatibilità con PartyBoost consente di creare un sistema multi-speaker in pochi istanti.

JBL Flip 6: le caratteristiche tecniche

Compatta, resistente e scenica: JBL Flip 6 offre JBL Pro Sound con un sistema a 2 vie capace di un suono stereo potente, nitido e con bassi profondi. La connettività Bluetooth consente di collegare fino a due smartphone o tablet in wireless, mentre l’app JBL Portable permette di ottimizzare l’ascolto grazie all’equalizzatore integrato. La funzione JBL PartyBoost dà la possibilità di abbinare due o più speaker compatibili per un’esperienza d’ascolto più ampia.

Perfetta per l’outdoor, la Flip 6 è impermeabile e antipolvere con certificazione IP67, così puoi portarla senza pensieri in piscina, al parco o in spiaggia. L’autonomia arriva fino a 12 ore con una singola carica. Il profilo portatile è confermato da dimensioni di circa 17,8 x 7,2 x 6,8 cm e un peso di 550 g, con ricarica via USB-C. La portata wireless è fino a 10 metri, la configurazione è 2.0 e l’alimentazione è a batteria. Incluso in confezione trovi il cavo USB-C, guida rapida, scheda di garanzia e scheda di sicurezza. Colore: Nero.

