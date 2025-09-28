Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Nel cuore remoto dell’universo, un segnale inatteso ha attirato l’attenzione degli astronomi. Non somiglia a una galassia, non è riconducibile a una stella nel senso tradizionale, eppure brilla con un’intensità che sfida le spiegazioni consuete.

Le prime analisi hanno suggerito un’ipotesi sorprendente: potremmo trovarci davanti a un oggetto mai osservato finora, qualcosa che gli scienziati hanno iniziato a chiamare stella buco nero. Una denominazione che unisce formazione stellare e gravità estrema, aprendo nuove domande sui meccanismi di formazione dei primi giganti cosmici

La scoperta del nuovo oggetto cosmico

La scoperta è stata realizzata dal telescopio spaziale James Webb nell’ambito del programma RUBIES (Red Unknowns: Bright Infrared Extragalactic Survey), progettato per studiare i cosiddetti little red dots, sorgenti compatte dall’intensa luminosità infrarossa ancora poco comprese. Tra questi oggetti, uno denominato The Cliff ha mostrato caratteristiche che sfidano le spiegazioni teoriche attuali.

A studiarlo nel dettaglio è stato un team internazionale guidato da ricercatori europei e statunitensi, che ha pubblicato i risultati su Astronomy & Astrophysics. Utilizzando la spettroscopia del James Webb, il team ha analizzato la luce proveniente da The Cliff rilevando una firma spettrale peculiare, con una discontinuità molto più marcata di quanto ci si aspetterebbe da una galassia convenzionale.

Le caratteristiche più importanti

Il primo elemento che ha colpito gli astronomi è stato il Balmer break, una caratteristica diminuzione di luminosità nello spettro legata all’idrogeno. Normalmente questo fenomeno indica la presenza di stelle mature, ma in The Cliff il calo è così drastico da risultare anomalo: troppo pronunciato per essere spiegato semplicemente con stelle vecchie o oscurate dalla polvere. È qui che nasce l’ipotesi che possa trattarsi di un oggetto di natura diversa, la cui energia non derivi da fusione nucleare stellare, ma dall’attività di un buco nero circondato da gas denso.

Un altro indizio arriva dalle linee spettrali di emissione. Gli strumenti del James Webb hanno registrato una linea di idrogeno Hα insolitamente larga, segnale che la materia attorno al nucleo si muove a velocità elevate, come avviene quando il gas cade verso un buco nero in accrescimento. Inoltre, la composizione chimica dedotta dallo spettro mostra una quantità di elementi pesanti molto bassa, compatibile con un ambiente primordiale, vicino alle epoche iniziali dell’universo.

A questo quadro si aggiunge la luminosità complessiva, che appare sproporzionata rispetto alle dimensioni stimate dell’oggetto. Una galassia compatta non riuscirebbe a produrre tanta energia con le sole stelle. Ma un buco nero circondato da una nube fittissima di gas, capace di convertire parte della materia in radiazione, sì.

È questa combinazione di fattori a rendere plausibile l’ipotesi della stella buco nero, un ibrido luminoso che non ha ancora una classificazione ufficiale ma che potrebbe risolvere uno degli enigmi più discussi della cosmologia: come si siano formati così in fretta i primi buchi neri supermassicci.

Cosa può dirci la stella buco nero?

Se l’interpretazione proposta dagli astronomi fosse confermata, la stella buco nero offrirebbe dunque una finestra preziosa sull’Universo primordiale. Un oggetto simile dimostrerebbe, come accennavamo, che i buchi neri non hanno avuto bisogno di miliardi di anni per diventare giganti, ma che già nelle prime epoche potevano crescere rapidamente, alimentati da enormi quantità di gas che ne mascheravano la presenza e ne amplificavano la luminosità.

Ma c’è di più, perché la scoperta apre anche nuove domande sulla varietà degli oggetti cosmici. Finora, le stelle e i buchi neri sono stati trattati come categorie distinte, ma la possibilità di un ibrido mette in luce una zona grigia dell’evoluzione galattica. Capire se i cosiddetti little red dots siano davvero esempi di stelle buco nero significherebbe rivedere parte dei modelli che descrivono la formazione delle prime strutture cosmiche e le condizioni in cui la materia si organizzava subito dopo il Big Bang.

Ovviamente, serviranno ulteriori osservazioni in più bande e nuove simulazioni per verificare se l’ipotesi resiste a ogni alternativa. Ma il fatto che James Webb sia riuscito a scovare un candidato così convincente indica che il cosmo conserva ancora molte sorprese, e che il concetto stesso di “stella” potrebbe essere più sfumato di quanto immaginassimo.