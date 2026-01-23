Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

A partire da maggio 2026, viaggiare in treno in Italia sarà molto diverso, almeno a bordo di Italo. I passeggeri avranno infatti modo di navigare in rete come se fossero a casa, o quasi. La società ha infatti stretto un accordo epocale, che ne fa il primo operatore ferroviario al mondo a garantire una connessione WiFi satellitare basata su Starlink.

Leggendo questa notizia, è normale sperimentare un po’ di diffidenza. Si può pensare infatti che il servizio web sviluppato da SpaceX verrà messo a disposizione soltanto delle classi premium. Le cose però non stanno così: rete gratuita per tutti, compresa nel costo del biglietto.

Connessione satellitare gratuita

Garantire Starlink a bordo di Italo vuol dire mutare totalmente il concetto stesso di connettività a bordo, storicamente limitata dalla copertura discontinua delle reti mobili lungo le linee ad alta velocità (soprattutto in presenza di gallerie e tratti montuosi).

Come detto, il servizio sarà attivo da maggio 2026 e, nel giro di 12 mesi, interesserà l’intera flotta Italo (51 convogli). Ogni treno avrà antenne e sistemi dedicati per collegarsi alla costellazione di satelliti Starlink in orbita bassa. Si potrà quindi offrire una connessione a banda larga con latenze molto più ridotte rispetto ai tradizionali sistemi satellitari.

L’esperienza a bordo sarà molto semplice: accesso tramite WiFi dai propri dispositivi, a costo zero e senza differenza tra classi. L’obiettivo dichiarato è garantire una navigazione stabile e veloce anche durante gli spostamenti a 300 km/h. Ciò renderà possibile streaming, videoconferenze, uso di servizi cloud e così via.

Entro il 2027, inoltre, la flotta aumenterà (altri 12 nuovi treni prodotti da Alstom) e i nuovi convogli saranno già predisposti per la connettività satellitare. È previsto inoltre un restyling estetico dei convogli, con l’introduzione di una fascia dorata sulla storica livrea rosso scuro. Il tutto a sottolineare il nuovo posizionamento high-tech del servizio.

Il problema delle gallerie

Ma cosa accadrà nelle gallerie? Sappiamo che il limite principale della connettività satellitare resta l’impossibilità di ricevere il segnale in ambienti chiusi. Qualora attraversassimo l’Appennino, dunque, resteremmo senza internet?

Italo ha proprio per questo affiancato a Starlink un importante potenziamento della rete mobile terrestre, grazie a un accordo siglato con Nomad Digital. L’intervento prevede l’installazione di nuove infrastrutture 5G lungo le tratte più critiche, con un miglioramento delle prestazioni dichiarato particolarmente significativo. Fino a +460% in download, +163% in upload e una riduzione della latenza che porta a un incremento dell’80% nella reattività della rete.

La rete satellitare risulterà dunque interrotta momentaneamente ma, al tempo stesso, sostituita automaticamente da quelle mobili.

A supporto dell’esperienza digitale, Italo ha anche lanciato una nuova app di bordo che consente di accedere a film, serie TV e altri contenuti di intrattenimento, integrando connettività e infotainment in un’unica piattaforma.