Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Quali sono le Regioni con più centenari in Italia? Ecco un'analisi di luoghi e fattori per superare i 99 anni d'età

123RF

Compiere cent’anni non è più così raro. In base ai più recenti dati ISTAT, al 1° gennaio 2025 l’Italia contava oltre duemila centenari in più rispetto all’anno precedente, per un totale di 23.548. Grazie a questo risultato, il nostro è a pieno titolo uno dei paesi più longevi al mondo.

Non è stato sempre così. Nel 2009 i centenari erano 10.158, facendo registrare in soli quindici anni un incremento di più del doppio. Un tale aumento dell’età media è stato reso possibile da un progressivo miglioramento delle condizioni di vita, soprattutto in termini di salute e alimentazione.

La longevità è donna

Circa l’83% dei centenari italiani è donna. La forbice tra i due generi si amplia con l’aumento dell’età: superati i 105 anni, la percentuale femminile arriva addirittura al 91%.

Gli uomini che riescono a compiere cent’anni sono dunque in netta minoranza. Dal 2009 a oggi, 9.000 italiani hanno festeggiato il 105° anno di età e 9 su 10 sono donne. Tra questi, i più anziani in assoluto sono un uomo lucano di 111 anni e una donna campana di 115.

Dopo i 100 anni la vita di coppia è una vera fortuna. Dall’analisi dello stato civile della popolazione è emerso che la stragrande maggioranza degli italiani con più di 105 anni è vedovo. Per le donne la percentuale è pari all’86%. Gli uomini, invece, hanno qualche chance in più di condividere la propria vecchiaia con la partner, con un totale pari all’80%.

La distribuzione sul territorio di questi italiani da record non è però omogenea. In termini assoluti, le Regioni maggiormente popolate da centenari sono:

Lombardia;

Lazio;

Emilia-Romagna.

La classifica però cambia se si mette a confronto il numero di abitanti che hanno superato i cento anni con la popolazione residente totale. In questo caso, al primo posto si colloca il Molise con 61 centenari ogni 100mila abitanti. Seguono a stretto giro la Liguria (59,4) e il Friuli-Venezia Giulia (55,4).

Tra le province invece merita una menzione speciale quella di Nuoro, in Sardegna. Quest’ultima, infatti, è nota in tutto il mondo come una delle “Blue Zone”. Si tratta di aree geografiche in cui un equilibrio perfetto tra genetica, qualità della vita e coesione sociale, fa in modo che la vita media superi i 90 anni.

Il segreto della longevità: la genetica

Stabilito quanti sono i centenari, gli scienziati hanno calcolato il rischio di mortalità dopo i 105 anni. Nella norma, una persona di 105 anni ha il 48% di probabilità di non sopravvivere. Ma la cosa curiosa è che questo rischio in realtà resta costante, cioè non aumenta nel tempo. Ciò significa che gli individui ultra centenari appartengono a un’élite di persone con un patrimonio genetico straordinariamente resistente.