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Dopo anni di tentativi falliti, Roscosmos sigillerà definitivamente il tunnel PrK del modulo Zvezda per contenere una perdita d’aria rilevata nel 2019.

Le divergenze tra NASA e Roscosmos sugli interventi e il rischio per la sicurezza hanno reso necessario isolare la sezione danneggiata.

La chiusura modifica la logistica dei rifornimenti, che passeranno dai portelli del modulo Poisk, mentre l’ISS affronta l’usura dei suoi componenti.

Dopo anni di tentativi falliti per fermare una perdita d’aria, la Russia ha deciso di isolare per sempre il tunnel PrK del modulo Zvezda, segnando un punto di svolta nella gestione della ISS.

Un’emergenza invisibile in orbita da anni

Nel meraviglioso e complesso laboratorio orbitale che ospita equipaggi umani da oltre un quarto di secolo, il tempo comincia a mostrare i suoi segni più evidenti.

La Stazione Spaziale Internazionale si trova ad affrontare una delle problematiche tecniche più ostinate della sua storia recente.

Al centro della vicenda c’è una costante perdita d’aria individuata per la prima volta nel 2019 all’interno del tunnel di trasferimento PrK, la struttura che collega un portello di aggancio al celebre modulo Zvezda.

Nonostante gli sforzi congiunti delle due principali agenzie responsabili della struttura, la statunitense NASA e la russa Roscosmos, l’origine precisa della falla non è mai stata riparata con successo.

Nel corso del tempo le perdite hanno subito fluttuazioni preoccupanti. Se all’inizio del 2024 la dispersione di aria viaggiava intorno a un chilo al giorno, nel mese di aprile dello stesso anno ha raggiunto il picco di quasi due chili quotidiani.

Il peggioramento progressivo ha spinto gli ispettori americani a elevare il problema al massimo livello di rischio operativo per l’incolumità della stazione e dei suoi abitanti.

Tensioni operative e la scelta estrema di isolamento

La gestione dell’anomalia ha generato accese divergenze strategiche tra i due partner spaziali.

La NASA e Roscosmos hanno espresso pareri discordanti sia sulla gravità della situazione sia sulle metodologie d’intervento da adottare.

La tensione ha raggiunto il punto critico quando i cosmonauti russi hanno ipotizzato di utilizzare seghe da banco per rimuovere elementi strutturali ed accedere direttamente alla zona lesionata. Un approccio giudicato troppo rischioso dai tecnici americani, che temevano danni strutturali ancora più gravi all’intero avamposto.

Dopo fugaci illusioni nel 2025, quando alcuni sensori avevano segnalato una stabilizzazione della pressione, il problema si è ripresentato sistematicamente durante il carico e scarico dei cargo spaziali.

Di fronte all’impossibilità di risolvere il guasto senza compromettere la stabilità complessiva, l’agenzia spaziale russa ha infine optato per la misura più drastica: chiudere definitivamente il portello che separa il modulo Zvezda dal tunnel PrK.

Tale decisione punta a isolare meccanicamente la sezione danneggiata, azzerando la perdita di atmosfera verso lo Spazio profondo ed evitando che l’intero segmento russo debba subire una depressurizzazione continua.

L’impatto sulla logistica spaziale e il futuro della stazione

L’isolamento permanente della camera di trasferimento cambia in modo significativo la routine lavorativa all’interno del settore russo.

La chiusura del portello impedisce l’accesso definitivo a quell’area e costringe a riorganizzare l’arrivo delle navette di rifornimento.

A partire dalla missione della nave cargo Progress MS-36, i rifornimenti non potranno più passare attraverso il condotto collegato a Zvezda, ma dovranno essere trasferiti utilizzando i portelli alternativi del modulo Poisk.

La vicenda del tunnel PrK pone in evidenza la crescente macchinosità della manutenzione di una struttura concettualmente datata.

Pur rappresentando il picco dell’ingegneria e della cooperazione internazionale, la Stazione Spaziale Internazionale sta mostrando l’inevitabile usura dei suoi componenti primari.

La decisione di sigillare un intero segmento per arginare la perdita d’aria nell’ISS testimonia che la priorità assoluta resta la sicurezza dell’equipaggio, anche a costo di sacrificare parti operative di una casa spaziale che si avvia gradualmente verso la fase finale del suo ciclo operativo.