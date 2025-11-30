Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Le statue dell'Isola di Pasqua tornano al centro dell’attenzione grazie a esperimenti e modelli 3D che chiariscono il loro movimento e rinnovano il fascino del mistero

123rf

Fra le tante, tantissime domande che si sono alternate nel corso del tempo sulle enormi statue dell’Isola di Pasqua ce n’è una che (forse) ha trovato risposta: come hanno fatto gli abitanti di Rapa Nui a spostarle, dato che sono alte fino a dieci metri e pesanti decine di tonnellate, senza ruote né animali da tiro, in un ambiente povero di legname e risorse?

Per molto tempo questo quesito è stato seguito di ipotesi affascinanti ma incomplete, di racconti orali che lasciavano più domande che risposte. Oggi, invece, qualcosa è cambiato: quel mistero non è più del tutto avvolto nella nebbia. Un gruppo di ricercatori ha messo insieme archeologia, fisica e modellazione 3D per proporre una spiegazione concreta, verificabile e compatibile con ciò che si vede ancora sul terreno dell’isola.

La nuova scoperta

Il passo avanti decisivo arriva dal lavoro congiunto di archeologi e fisici che, negli ultimi anni, hanno affiancato allo studio tradizionale una serie di analisi digitali ad alta precisione. Le ricerche, condotte da Carl Lipo e Terry Hunt (tra i nomi più autorevoli sul tema) hanno utilizzato scansioni tridimensionali dei Moai, misurazioni delle basi e simulazioni di dinamica del movimento per testare come quelle statue potessero essere spostate con un numero relativamente ridotto di persone.

La forma curva della base e la particolare inclinazione in avanti ricostruite attraverso modelli 3D hanno suggerito un’ipotesi sempre più solida: i costruttori avrebbero sfruttato queste caratteristiche strutturali non in modo casuale, ma come parte di un metodo di trasporto preciso e ripetibile.

Da queste verifiche non è emerso solo un calcolo fisico convincente: gli studiosi hanno potuto replicare il comportamento delle statue realizzando modelli in scala e testandone il movimento tramite tiranti laterali. Le prove sperimentali hanno mostrato che oscillando con piccoli spostamenti alternati, e sempre mantenute in un perenne equilibrio instabile, statue anche molto pesanti possono avanzare su brevi distanze senza bisogno di slitte o rulli.

Le nuove interpretazioni e le statue che “camminano”

Quando gli esperimenti hanno dimostrato che una statua poteva avanzare oscillando, l’attenzione degli studiosi si è spostata sul confronto tra i modelli testati e ciò che realmente si osserva sull’Isola di Pasqua. Le analisi hanno evidenziato un dettaglio sorprendente: molti esemplari incompiuti o abbandonati lungo le antiche vie di trasporto mostrano basi con curvature coerenti con il movimento ondulatorio riprodotto in laboratorio.

La conformazione “a D”, con un bordo arrotondato sul davanti, si presta infatti a essere fatta oscillare con un ritmo controllato grazie a corde fissate ai lati. A partire da questa compatibilità tra morfologia e funzione, è stata elaborata una ricostruzione tecnica più precisa. Le simulazioni fisiche mostrano che un piccolo gruppo di persone, coordinando la tensione a destra e a sinistra, può generare un’oscillazione capace di garantire stabilità e movimento in avanti.

Il peso elevato delle statue contribuisce paradossalmente al successo del metodo, perché l’inerzia mantiene fermo l’asse centrale mentre l’oscillazione permette lo spostamento di pochi centimetri alla volta. Questo meccanismo, una volta avviato, richiede più coordinazione che forza, suggerendo una forma di lavoro organizzato che aveva un forte valore sociale oltre che pratico.

L’ipotesi delle statue che “camminano” non è solo una suggestione moderna, ma trova eco anche nella tradizione orale, dove si racconta che i Moai si muovessero grazie al mana, l’energia spirituale dei capi. La ricerca scientifica non attribuisce alcun significato mistico al fenomeno, ma riconosce che una parte di verità tecnica possa essersi trasformata in racconto simbolico.

Perché le statue dell’Isola di Pasqua rimangono un enigma?

Ovviamente, la strada per conoscere tutta la verità su queste statue è ancora lunga. Anche accettando che il loro movimento possa essere stato ottenuto attraverso un’oscillazione controllata, resta aperta la questione del perché i Rapa Nui abbiano dedicato tanta energia alla costruzione e al trasporto di centinaia di statue.

Le ricerche antropologiche più recenti, suggeriscono che i Moai fossero legati al culto degli antenati e alla coesione delle comunità locali, ma non esiste un consenso definitivo sul significato esatto di questa tradizione. Ciò che rimane è un equilibrio affascinante tra ciò che la scienza ha chiarito e ciò che continua a sfuggire.

Conosciamo meglio come le statue siano state mosse, grazie a esperimenti, modellazioni e riscontri archeologici, ma il loro ruolo culturale, simbolico e sociale resta un terreno aperto. È questa combinazione di dati solidi e domande ancora vive a mantenere il fascino delle statue dell’Isola di Pasqua, sospese tra ingegno tecnico e mistero umano.