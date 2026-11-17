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Nata da ex ingegneri Microsoft e lanciata su Y Combinator, Island abbandona i blocchi punitivi: se rispetti i limiti di utilizzo del telefono, la tua isola virtuale cresce e si popola.

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Island promuove un uso più consapevole dello smartphone con una fattoria digitale che premia chi rispetta i limiti di utilizzo.

Gli ex ingegneri Microsoft Ashish Selvaraj ed Ethan Pronev hanno creato l’app dopo aver lasciato il settore dei software aziendali.

Sfide con gli amici e ricompense sostengono il coinvolgimento; l’app è gratuita, mentre l’abbonamento consente limiti personalizzati per ogni applicazione.

Nata da ex ingegneri Microsoft e lanciata su Y Combinator, l’applicazione Island abbandona i blocchi punitivi: se rispetti i limiti di utilizzo del telefono, la tua isola virtuale cresce e si popola.

La carota al posto del bastone per il benessere digitale

Chiunque abbia provato a gestire le ore passate sul cellulare conosce bene la frustrazione dei timer tradizionali.

Trovarsi un’applicazione bloccata proprio mentre si sta inviando un messaggio importante o condividendo un contenuto porta spesso a disattivare le restrizioni per esasperazione.

Island, una nuova app per limitare il tempo passato sullo schermo del telefono, ribalta questa logica punitiva adottando un approccio ludico.

Al posto di “chiudere a chiave” le applicazioni, premia l’autodisciplina attraverso un simulatore di una fattoria digitale.

Quando rispetti gli obiettivi giornalieri che ti sei prefissato, ottieni un punteggio di credito che aumenta la produttività dei tuoi terreni virtuali, sbloccando nuovi raccolti, animali ed elementi decorativi.

I dati iniziali dimostrano che la strategia funziona: secondo il team di sviluppo, dopo il lancio avvenuto a ottobre, l’82% degli utenti interrompe la navigazione esattamente allo scadere del limite impostato, e molti altri chiudono tutto già all’avviso dei quindici minuti residui.

Dalle aziende tech alla pixel art disegnata a mano

Dietro questo progetto ci sono Ashish Selvaraj ed Ethan Pronev, due imprenditori che si sono conosciuti all’Università di Waterloo e hanno lavorato in colossi come Microsoft, Databricks, Citadel e Jane Street.

Dopo aver lasciato i rispettivi impieghi per entrare nell’acceleratore di startup Y Combinator, i due hanno sperimentato quattro diverse idee nel settore dei software aziendali, accorgendosi però di non provare alcuna passione nel costruire l’ennesima piattaforma destinata ad altre imprese.

Island rappresenta il loro quinto cambio di rotta e segna un ritorno alla creatività autentica. In controtendenza rispetto alla moda attuale di delegare ogni compito all’intelligenza artificiale, i fondatori hanno scelto di disegnare personalmente tutta la grafica in pixel art del gioco.

Secondo Selvaraj, il lavoro manuale conferisce al prodotto un carattere unico che gli algoritmi non riescono a replicare.

Sfide tra amici e un modello sostenibile

Il meccanismo della ricompensa per migliorare il benessere digitale ha già visto esempi interessanti sul mercato, come Focus Friend di Hank Green o applicazioni per le abitudini quali Finch, Amaru, Belly, Flora e Urso.

Island fa un passo avanti trasformando la cura di una semplice mascotte in un vero ecosistema gestionale, evitando inoltre il senso di colpa legato al veder soffrire un animaletto virtuale in caso di fallimento.

L’esperienza include anche una componente sociale pensata per ridurre l’uso dello smartphone in compagnia: puoi visitare le isole degli amici, partecipare a sfide di gruppo o legare il destino della tua isola a quello di un’altra persona. In quest’ultima modalità, se uno dei due supera il limite di tempo concordato, entrambi subiscono conseguenze sui propri terreni.

I numeri confermano un forte coinvolgimento, con un rapporto tra utenti attivi giornalieri e mensili del 51% e un tasso di ritenzione al trentesimo giorno del 49%.

L’applicazione è disponibile gratuitamente per impostare un tetto massimo giornaliero complessivo, mentre un abbonamento permette di personalizzare i limiti per singole applicazioni.