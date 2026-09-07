IRobot Roomba, il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma al minimo storico

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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Plus 576 Combo è in offerta lampo con uno sconto del 40% e risparmi 300 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

iRobot

I robot aspirapolvere sono la nuova frontiera della pulizia domestica. Elettrodomestici in grado di combinare più funzioni insieme e che automatizzano la pulizia. Meno lavoro per noi e più tempo da dedicare al tempo libero o alla gestione della casa. Grazie all’offerta lampo disponibile da oggi su Amazon puoi fare un grandissimo affare per l’acquisto di un robot aspirapolvere e lavapavimenti professionale. Parliamo dell’iRobot Roomba Plus 576 Combo disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un super affare per un robot dotato di una grande potenza di aspirazione e di una stazione per lo svuotamento automatico multi funzione.

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iRobot Roomba Plus 576 Combo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima per l’ottimo robot aspirapolvere iRobot Roomba Plus 576 Combo. Grazie all’offerta lampo disponibile da oggi su Amazon lo trovi a un prezzo di 449 euro con uno sconto del 40% su quello consigliato. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: il risparmio netto è di 300 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 89,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon.

Il robot aspirapolvere è già disponibile nei magazzini di Amazon e per la consegna devi aspettare solamente pochi giorni. Essendo venduto e spedito dalla piattaforma di e-commerce, hai 14 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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iRobot Roomba Plus 576 Combo: le caratteristiche tecniche

La soluzione all-in-one per tenere pulita la propria abitazione con il minimo sforzo. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Plus 576 Combo offre una potenza di aspirazione fino a 25.000 Pa abbinata a una spazzola in gomma e setole pensata per rimuovere in profondità polvere, sporco, briciole e peli di animali domestici anche nelle zone più trafficate della casa, ideale per famiglie numerose e con animali.

Per il lavaggio del pavimento, il sistema DualClean con mop rotanti sfrutta la tecnologia SmartScrub per esercitare una pressione di lavaggio doppia rispetto ai modelli tradizionali, capace di eliminare sporco secco, schizzi di cucina e impronte di fango senza bisogno di ripassare manualmente. Grazie al design ultra compatto, il robot raggiunge con facilità sotto letti, divani e mobili bassi, mentre il braccio articolato estende i mop fino a 35 mm per pulire lungo battiscopa, pareti e angoli.

La navigazione è affidata al sistema ClearView Pro LiDAR combinato con l’intelligenza artificiale PrecisionVision, che crea mappe precise della casa e riconosce piccoli ostacoli come cavi, scarpe e giocattoli, ottimizzando ogni percorso per una pulizia più efficiente e riducendo il rischio di incastri o danni al robot.

Il vero punto di forza è la stazione AutoWash completamente automatica, che si occupa dello svuotamento della polvere fino a 3 mesi e con un serbatoio in grado di contenere acqua per 40 giorni di pulizie. Inoltre, effettua anche il lavaggio dei mop con acqua calda a 75°C, seguito da un ciclo di asciugatura ad aria calda, per ridurre al minimo gli interventi manuali di manutenzione. Il robot è inoltre dotato di sensori anticaduta, e lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone o con i comandi vocali grazie alla compatibilitàcon Amazon Alexa e Google Home.

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