IRobot Roomba, prezzo in picchiata per il robot aspirapolvere top

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba 505 Combo è in promo con un super sconto del 41% e risparmi più di 300 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Con il Black Friday di Amazon fare grandi affari è semplicissimo grazie alle migliaia di offerte disponibili ogni giorno. La parte più difficile è scegliere la giusta promo e soprattutto il giusto dispositivo. Ad esempio, se stai cercando il nuovo robot aspirapolvere per la tua abitazione, abbiamo quello che fa al caso tuo. Si tratta dell’iRobot Roomba Plus 505 Combo con stazione AutoWash per lo svuotamento automatico che da oggi trovi con uno sconto del 41% che ti fa risparmiare ben 330 euro su quello di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il robot aspirapolvere di iRobot è uno dei modelli più avanzati sul mercato e ha tutte le funzioni e le tecnologie che fanno al caso tuo. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento e i sensori presenti sulla scocca mappano accuratamente tutta l’abitazione. Tramite l’app puoi scegliere quali stanze pulire e in quali lavare anche il pavimento, per una pulizia personalizzata che si adatta alle tue necessità. Un vero robot aspirapolvere top che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

iRobot Roomba Plus 505 Combo + Stazione AutoWash: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alla promo Black Friday di Amazon, da oggi trovi il robot aspirapolvere iRobot Roomba Plus 505 Combo dotato anche della stazione AutoWash a un prezzo di 469 euro. Il merito è dello sconto del 41% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 330 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 93,80 euro al mese.

Acquistando il robot aspirapolvere oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Un’occasione unica che trovi solo su Amazon.

iRobot Roomba Plus 505 Combo + Stazione AutoWash: le caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba Plus 505 Combo con Stazione AutoWash è una delle migliori soluzioni che trovi oggi su Amazon per un elettrodomestico dedicato alla pulizia domestica. Si adatta anche alle situazioni più estreme e assicura una pulizia completa di ogni stanza. Il robot utilizza un sistema di navigazione intelligente che sfrutta tecnologie innovative e l’intelligenza artificiale per mappare l’ambiente domestico con rapidità, ma anche per identificare e aggirare con precisione gli ostacoli, come cavi o oggetti personali, assicurando cicli di pulizia continui e senza interruzioni.

Oltre ad aspirare la polvere, l’elettrodomestico è anche in grado di lavare il pavimento. Il sistema di lavaggio utilizza un mocio estensibile che si estende per raggiungere gli angoli e pulire lungo il bordo delle pareti con efficacia superiore. Tramite l’applicazione, l’utente può scegliere le varie modalità di utilizzo: solo aspirazione, solo lavaggio, o una combinazione delle due in modo sequenziale o simultaneo.

Una delle particolarità dell’elettrodomestico è la stazione AutoWash, che gestisce autonomamente la manutenzione post-pulizia. Questa stazione avanzata prolunga significativamente l’autonomia del robot svolgendo tre funzioni cruciali: provvede allo svuotamento automatico del contenitore, consentendo fino a 75 giorni di utilizzo prima della sostituzione del sacchetto; gestisce il lavaggio e l’autopulizia dei panni DualClean; e infine, esegue l’asciugatura riscaldata degli stessi, un processo che previene la formazione di muffa e cattivi odori, mantenendo i panni in condizioni igieniche ottimali per circa quattro settimane di autonomia. Attraverso l’app iRobot OS è possibile gestire la pulizia personalizzata e l’automazione tramite comandi vocali, inserendo pienamente il robot nell’ecosistema della casa smart. Un elettrodomestico per la pulizia come se ne trovano pochi sul mercato e che da oggi trovi al prezzo più basso di sempre.

