IRobot Roomba 105 al minimo storico: lo sconto è da urlo

Per fare grandi affari su Amazon bisogna essere veloci nell’approfittare delle offerte lampo che di tanto in tanto appaiono sul sito di e-commerce. Come ad esempio la promo disponibile oggi per il robot aspirapolvere iRobot Roomba 105 Combo, modello lowcost che solo per poco tempo trovi con un super sconto del 40% a cui aggiungere il coupon sconto di 15 euro disponibile per il quindicesimo compleanno di Amazon. Il prezzo crolla al minimo storico e lo paghi meno di 165 euro. E hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Condizioni di acquisto irripetibili.

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba 105 Combo è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo. Oltre a essere prodotto da un’azienda con un’esperienza decennale nel settore, trovi componenti e funzioni avanzate. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Rilevamento dei tappeti e della moquette per non restare incagliata. Approfittane subito.

Roomba 105: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta incredibile per il robot aspirapolvere di iRobot. Da oggi il Roomba 105 Combo è in promo a un prezzo di 179 euro con uno sconto del 40% che fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino. Inoltre, aggiungendo il codice "IT15Y" in fase di pagamento si ottiene uno sconto aggiuntivo di 15 euro e lo paghi solamente 164 euro. Praticamente lo sconto totale è vicinissimo al 50%. Per questo elettrodomestico per la pulizia domestica si tratta del minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

La disponibilità del robot aspirapolvere è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato

iRobot Roomba 105: le caratteristiche tecniche

Il Roomba 105 Combo è l’alleato perfetto per la pulizia domestica e per chi cerca una soluzione completa che unisca la potenza di un aspirapolvere robot alla praticità di un lavapavimenti. Questo modello si distingue per la sua capacità di svolgere entrambe le funzioni in un unico dispositivo, semplificando la tua routine di pulizia quotidiana.

Per quanto riguarda l’aspirazione, il Roomba Combo 105 è estremamente efficace. Dotato di una spazzola multi-superficie e di una spazzola per la pulizia dei bordi, è progettato per catturare polvere e sporco da ogni angolo della casa. Con una grande potenza di aspirazione, garantisce una pulizia profonda su tappeti e pavimenti.

Il punto di forza è la sua funzione di lavaggio integrata. Ti basta sostituire il contenitore della polvere con quello dell’acqua e il panno in microfibra per trasformarlo in un lavapavimenti che rimuove lo sporco più ostinato, lasciando le superfici brillanti. Puoi personalizzare la quantità di acqua utilizzata tramite l’app per adattarti al meglio alle diverse esigenze di pulizia.

La navigazione è intelligente e precisa grazie alla tecnologia ClearView LiDAR. Il robot crea rapidamente una mappa della tua casa e pulisce in file ordinate, evitando gli ostacoli e assicurando che ogni centimetro sia coperto, anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’intera esperienza è gestibile in modo semplice e intuitivo tramite l’app iRobot Home, che ti permette di creare programmi di pulizia, selezionare aree specifiche da pulire e persino regolare il livello di aspirazione.

