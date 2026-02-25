Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

È nato un nuovo mercato, quello degli iPod usati. Dopo la "morte" nel 2022, sono tornati e permettono un po' di distacco dallo streaming

Nel mondo della tecnologia, così come in quello della musica e della moda (per citarne appena due), il gusto del vintage non è affatto una novità. Pensiamo ad esempio a quanto siano presenti ancora oggi gli anni ‘60 e ‘80 nel nostro quotidiano.

Di certo, però, alcuni non erano pronti a sentir parlare di alcuni oggetti d’uso comune come di prodotti dal fascino “old”. E per alcuni, ovviamente, parliamo dei Millennial. Ecco dunque che, in un’epoca dominata dall’immaterialità dello streaming, la Gen Z ha deciso di fare tornare di moda l’iPod.

Fuga dallo streaming

Un recente report di Axios evidenzia come i lettori MP3 di Apple, rivoluzionari e onnipresenti al tempo, stiano vivendo una seconda giovinezza sui mercati dell’usato. L’azienda di Cupertino li ha dichiarati “morti” ormai nel 2022, e invece eccoli divenire oggetti del desiderio ancora una volta. Rappresentano infatti la via di fuga di una generazione estenuata dalle incessanti notifiche.

Può sembrare qualcosa di assurdo ma è perfettamente logico che una generazione nata in un mondo digitale ne soffra tutti gli evidenti aspetti negativi. Chi ha conosciuto il mondo analogico, infatti, ha un’esperienza tale da consentire una “fuga facilitata”, qualora lo si volesse. Per la Gen Z (e da essa in poi), invece, è tutto tremendamente complicato.

Per questo un dispositivo “ingombrante”, con una memoria limitata, che richiede il caricamento manuale, può avere la meglio su Spotify. Una libreria infinita è allettante, certo, ma anche tremendamente stressante.

Si inizia così a parlare di “streaming fatique”, che comprende anche il mondo dell’intrattenimento visivo, dunque film e serie TV. Si sta dunque tornando verso un prodotto che riflette l’identità di chi lo possiede. A ciò si aggiunge, poi, una componente legata al benessere digitale. L’iPod è “single-task”, ovvero serve soltanto a riprodurre musica. In un mondo in cui lo smartphone è una fonte continua di distrazione e ansia sociale, questo offre una zona franca.

Un nuovo (vecchio) mercato

Innegabile inoltre l’impatto estetico. Sono infatti tornati di moda gli iPod, non i lettori MP3 da due lire che tutti prima o poi hanno avuto nello zaino. La tendenza Y2K (l’estetica degli anni 2000) ha trasformato l’iPod Classic e l’iPod Nano in accessori di stile. Ci si muove sulla stessa linea che ha portato al gran ritorno delle cuffie over-ear, preferite da tantissimi agli auricolari, AirPods o altri.

C’è poi un mercato ulteriore, che è quello del modding. Molti appassionati stanno acquistando vecchi iPod Classic per potenziarli:

memoria flash, passando da vecchi hard disk a SD da 512 GB o 1TB;

batterie maggiorate, così da garantire settimane di autonomia;

interfacce personalizzate, con sistemi operativi alternativi come Rockbox, per supportare file audio ad alta risoluzione.

Questo ritorno al passato non riguarda solo Apple. È lo stesso fenomeno che ha riportato in auge i vinili e le macchine fotografiche a pellicola. La tecnologia moderna ci ha dato l’accesso universale, ma ci ha tolto un benessere analogico. Si ricerca ora un ponte verso un’informatica più “umana” e meno invadente.