IPhone ricondizionati: i consigli per un acquisto consapevole

Il prezzo degli smartphone negli ultimi anni è aumentato vertiginosamente e per acquistare un prodotto di buona qualità difficilmente si spende meno di 400-500 euro. Cifra che sale ulteriormente se si acquista un telefono appena uscito sul mercato, come un iPhone o un Galaxy S di ultima generazione. In questo scenario, il mercato degli smartphone ricondizionati si è imposto come una soluzione intelligente per chi non vuole rinunciare alla qualità, ma desidera risparmiare. Negli ultimi anni, la popolarità di questi dispositivi è cresciuta enormemente, dimostrando che è possibile avere un prodotto di alto livello a un prezzo più accessibile.

Un errore che in molti commettono è quello di confondere gli smartphone ricondizionati con i telefoni usati. Entrambi fanno parte del mercato del "second hand", ma con una differenza sostanziale. Gli smartphone ricondizionati, prima di essere messi nuovamente in vendita, vengono controllati in ogni loro componente, rigenerati nel caso in cui qualche funzione dia problemi e possono equiparati al nuovo. Con una differenza sostanziale: il prezzo è nettamente inferiore.

In questi anni diversi siti di e-commerce hanno aperto una sezione dedicata ai dispositivi ricondizionati. Come ad esempio Libero Club, dove puoi trovare iPhone ricondizionati a prezzi mai visti prima e puoi scegliere tra un’ampia gamma di modelli.

Perché acquistare un prodotto ricondizionato

Un occhio al portafoglio, ma uno anche alla sostenibilità ambientale. Comprare un telefono ricondizionato ha dei vantaggi non trascurabili. Il risparmio economico è sicuramente il principale: un telefono ricondizionato può costare anche il 50% in meno rispetto a uno nuovo, e in alcuni casi le differenze sono impercettibili. Inoltre, è anche un acquisto sostenibile: si riduce l’impatto ambientale derivato dalla produzione di un nuovo device. Può sembrare una cosa da poco, ma sul lungo periodo la differenza è notevole.

I prodotti ricondizionati, inoltre, seguono i più stretti standard di qualità e hanno una garanzia post-vendita di almeno un anno. In caso di problemi avrai la stessa assistenza garantita a chi acquista un prodotto nuovo.

Smartphone ricondizionato: i consigli da seguire

Per comprare uno smartphone ricondizionato o un qualsiasi altro prodotto rigenerato bisogna fare attenzione a dei semplici dettagli.

Ad esempio, un aspetto fondamentale da valutare è il grado di ricondizionamento del dispositivo, una classificazione che ti fornisce un’indicazione precisa sulle sue condizioni estetiche e funzionali. È fondamentale capire che la funzionalità del telefono è sempre garantita, indipendentemente dal grado.

I dispositivi ricondizionati sono infatti suddivisi in "classi":

First Class: Questa categoria rappresenta la fascia più alta, e i dispositivi sono praticamente indistinguibili dai telefoni nuovi. Non presentano graffi, ammaccature, segni di usura evidenti o imperfezioni visibili a occhio nudo. Sono la scelta perfetta per chi cerca la massima qualità estetica a un prezzo inferiore rispetto al nuovo.

Business Class: È la soluzione più popolare, che offre un ottimo compromesso tra prezzo e qualità. Il telefono è perfettamente funzionante, ma potrebbe presentare lievi e impercettibili segni di usura, come micro-graffi superficiali sulla scocca o sullo schermo, visibili solo da vicino e spesso non percepibili durante l'uso quotidiano.

Economy Class: I dispositivi classificati in questa categoria sono i più economici. Sono pienamente funzionanti ma hanno segni d'uso, come graffi più marcati, piccole ammaccature sulla scocca o segni di usura più pronunciati. Sono l'ideale per chi cerca un prodotto funzionale al prezzo più basso possibile e non dà particolare importanza all'aspetto estetico.

Libero Club: smartphone ricondizionati a prezzi mai visti prima

Acquistare da siti di e-commerce affidabili e con tante recensioni positive è uno dei modi migliori per avere la certezza di non incappare in qualche truffa. In questo contesto, Libero Club si è affermato come uno dei punti di riferimento, anche grazie all’ampia sezione dei prodotti tech ricondizionati. Puoi trovare di tutto, dagli elettrodomestici per la casa, fino agli smartphone più desiderati dagli utenti, come ad esempio gli iPhone. Per ogni prodotto trovi una scheda dedicata che ti indica il grado di ricondizionamento e hai la garanzia post-vendita di un anno. La consegna è gratuita e hai anche 14 giorni per fare il reso. Condizioni d’acquisto che difficilmente trovi su altri e-commerce che vendono prodotti ricondizionati.

[H2] iPhone ricondizionati: i modelli da acquistare

Su Libero Club troviamo un’ampia scelta di iPhone ricondizionati da acquistare, adatti a tutte le tasche. Per chi vuole spendere meno si parte da poco meno di 130 euro per un iPhone SE di seconda generazione, telefono Apple uscito da un paio di anni, ma ancora valido e soprattutto con un design compatto. Per chi, invece, è alla ricerca dell’ultimo modello, è disponibile un iPhone 15 Pro Max a un prezzo speciale. Ecco alcuni delle migliori occasioni disponibili su Libero Club per gli iPhone ricondizionati.