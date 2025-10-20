Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

Rinvio possibile per iPhone Fold: secondo un report di Mizuho Securities, Apple avrebbe posticipato il lancio del suo primo iPhone pieghevole dal 2026 al 2027, a causa di problemi legati alla cerniera e a dubbi interni sull’affidabilità del progetto.

Specifiche previste: il dispositivo, simile ai Galaxy Z Fold, dovrebbe avere un display principale da 7,58″ e uno esterno da 5,38″, con chip A20 Pro (se nel 2026) o A21 Pro (se nel 2027), e includere funzioni software dedicate integrate in iOS.

Una delle grandi novità del prossimo futuro per iPhone è rappresentata dal nuovo iPhone con display pieghevole. Il modello è, da tempo, al centro di rumor e indiscrezioni e si prepara a diventare il nuovo punto di riferimento della gamma di smartphone della casa di Cupertino. All’orizzonte, però, c’è un possibile ritardo che potrebbe cambiare i piani di Apple per il suo primo Fold.

Il nuovo iPhone Fold è stato rimandato?

Secondo un nuovo report di Mizuho Securities, riportato da The Elec, Apple avrebbe rimandato il lancio del suo primo iPhone con display pieghevole. Il progetto, stando a rumor precedenti, dovrebbe essere lanciato nel settembre del 2026, insieme ai nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max (mentre iPhone 18 potrebbe arrivare solo in un secondo momento).

Le cose potrebbero essere cambiate: Apple non sarebbe soddisfatta di alcuni elementi del progetto come la cerniera, nonostante un leak di alcuni giorni fa abbia confermato che questo componente costerà all’azienda meno del previsto. Il debutto potrebbe essere posticipato a settembre 2027.

Nel frattempo, la casa di Cupertino avrebbe anche optato per un taglio agli ordini previsti per i fornitori, almeno per quanto riguarda la prima parte della fase di commercializzazione. In particolare, la fornitura di pannelli per la prima generazione del pieghevole sarebbe stata ridotta da 13 milioni di unità a 9 milioni di unità.

Si tratta di un ulteriore elemento che chiarisce i dubbi di Apple sul progetto. Dopo gli scarsi risultati di iPhone Air, che non sembra aver convinto più di tanto il mercato, l’azienda potrebbe non essere certa del successo del suo primo Fold.

Come sarà il primo iPhone pieghevole

Il nuovo iPhone Fold avrà un design simile a quello degli Galaxy Z Fold con un display principale da 7,58 pollici e con un display esterno da 5,38 pollici. A gestire il funzionamento del dispositivo ci sarà il SoC più potente della gamma iPhone. In caso di debutto nel 2026, quindi, lo smartphone dovrebbe utilizzare l’A20 Pro mentre se il lancio dovesse essere spostato al 2027, come lasciano intendere i nuovi rumor, ci potrebbe essere l’A21 Pro. Lo smartphone potrà contare su alcune personalizzazioni software che Apple andrà a integrare in iOS.