Il nuovo iPhone con display pieghevole sarà simile a due Air affiancati ma costerà anche il doppio di un Air: ecco tutte le indiscrezioni in merito

In sintesi

Apple lavora al primo iPhone pieghevole, atteso per il 2026, con scocca in titanio, spessore ridotto (4,5 mm da aperto) e prestazioni di fascia alta.

Il prezzo stimato sarà di circa 2.000 dollari, il doppio di iPhone Air, un fattore che potrebbe limitarne la diffusione nonostante l’innovazione.

Dopo il lancio dei nuovi iPhone 17, in casa Apple l’attenzione passa sul prossimo iPhone con display pieghevole, smartphone destinato a diventare la grande novità della gamma di Cupertino per il 2026.

Il progetto è, da tempo, al centro di rumor e indiscrezioni ed è stato confermato anche da Mark Gurman nella sua periodica newsletter. Lo smartphone con display pieghevole potrebbe sorprendere e potrebbe assomigliare a due iPhone Air affiancati.

Nuovi dettagli sull’iPhone pieghevole

Il nuovo iPhone con display pieghevole potrebbe sfruttare il lavoro fatto da Apple per realizzare iPhone Air, risultando molto sottile oltre che molto resistente. Al momento, le informazioni sono molto limitate.

Secondo alcune indiscrezioni, da aperto, lo smartphone potrebbe avere uno spessore da appena 4,5 mm. La scocca farà ampio uso di titanio, come avviene sul nuovo Air, in modo da garantire una resistenza superiore alla media.

L’obiettivo di Apple è lanciare uno smartphone pieghevole in grado di sorprendere per leggerezza e resistenza oltre che capace di offrire prestazioni al top. Le premesse per un nuovo successo ci sono tutte anche se alcuni aspetti potrebbero rallentare la diffusione dello smartphone.

Un prezzo troppo elevato?

Acquistare il primo iPhone con display pieghevole potrebbe richiedere una spesa notevole. Lo smartphone, infatti, potrebbe costare circa 2.000 dollari per la sua variante base arrivando sul mercato, quindi, con un prezzo di listino doppio rispetto ad iPhone Air (che negli USA costa 999 dollari).

Si tratta di un dettaglio da non sottovalutare. L’effetto “wow” in questo caso potrebbe non essere sufficiente a garantire vendite elevate per lo smartphone. Come avvenuto per Apple Vision Pro, infatti, il prezzo potrebbe rappresentare un ostacolo molto difficile da superare.

Il nuovo pieghevole di iPhone dovrebbe poi fare i conti con la concorrenza interna: gli utenti sono ormai abituati agli smartphone “tradizionali” e chi è disposto a spendere tanto potrebbe preferire puntare sul modello Pro Max.

Maggiori dettagli sul progetto arriveranno nelle prossime settimane. Il nuovo iPhone con display pieghevole, infatti, debutterà soltanto nel corso del 2026. Lo smartphone potrebbe essere la sorpresa dell’evento di settembre 2026 arrivando sul mercato insieme agli iPhone 18.

Staremo a vedere quali saranno le scelte di Apple per il futuro della sua gamma di smartphone e, soprattutto, per il suo primo dispositivo pieghevole, destinato, inevitabilmente, a rivoluzionare il mercato dei foldable nel corso dei prossimi anni.